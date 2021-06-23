Довбик: «Свой шанс мы уже упустили. Только надеемся на результаты других матчей»

Форвард – о выступлении команды в группе на Евро-2020

Фото: УАФ

Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал для УАФ выступление команды в группе на Евро-2020.

Как игрок вы, наверное, привыкли к таким нагрузкам, но сейчас вы должны ждать результаты других команд. Как вы себя чувствуете в ситуации неопределенности?

«Это тяжело, конечно, потому что все не от нас зависит. Это непросто. Свой шанс мы уже упустили. Только надеемся на результаты других матчей. Это тяжело».

Для вас сложнее, что вы не можете помочь на поле, или наоборот меньше нагрузка психологическая?

«Мы сейчас находимся в статусе игроков, которые должны быть готовы в любой момент выйти на поле и помочь команде. Поэтому мы делаем всю ту же работу, что и вся команда, просто ждем своего шанса».

У тебя позавчера был день рождения. Что пожелали партнеры по сборной? И не был ли ты разочарован, что не вышел на поле в матче с Австрией?

«На утренней тренировке поздравили. Но мы этот момент отложили, так как была важная игра впереди. Надеялись, что праздничный вечер будет, но не удалось. На следующий день на обеде просто поздравили с тортом, как и всех игроков, у кого был день рождения в этот период».

Андрей Шевченко после матча с Австрией говорил, что команда выглядела уставшей. Как вы чувствуете себя физически, как изменился тренировочный процесс?

«Тренировочный процесс не изменился, поскольку прошел всего один день, за один день тяжело что-то поменять. Но все игроки выполнили работу на сборе, в принципе, все чувствуют себя нормально».

Украина еще может выйти в плей-офф Евро.