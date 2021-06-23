Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Довбик: «Свой шанс мы уже упустили. Только надеемся на результаты других матчей»

Форвард – о выступлении команды в группе на Евро-2020
Футбол Сборная Украины
13:26
Довбик: «Свой шанс мы уже упустили. Только надеемся на результаты других матчей»
Фото: УАФ

Нападающий сборной Украины Артем Довбик прокомментировал для УАФ выступление команды в группе на Евро-2020.

Как игрок вы, наверное, привыкли к таким нагрузкам, но сейчас вы должны ждать результаты других команд. Как вы себя чувствуете в ситуации неопределенности?

«Это тяжело, конечно, потому что все не от нас зависит. Это непросто. Свой шанс мы уже упустили. Только надеемся на результаты других матчей. Это тяжело».

Для вас сложнее, что вы не можете помочь на поле, или наоборот меньше нагрузка психологическая?

«Мы сейчас находимся в статусе игроков, которые должны быть готовы в любой момент выйти на поле и помочь команде. Поэтому мы делаем всю ту же работу, что и вся команда, просто ждем своего шанса».

У тебя позавчера был день рождения. Что пожелали партнеры по сборной? И не был ли ты разочарован, что не вышел на поле в матче с Австрией?

«На утренней тренировке поздравили. Но мы этот момент отложили, так как была важная игра впереди. Надеялись, что праздничный вечер будет, но не удалось. На следующий день на обеде просто поздравили с тортом, как и всех игроков, у кого был день рождения в этот период».

Андрей Шевченко после матча с Австрией говорил, что команда выглядела уставшей. Как вы чувствуете себя физически, как изменился тренировочный процесс?

«Тренировочный процесс не изменился, поскольку прошел всего один день, за один день тяжело что-то поменять. Но все игроки выполнили работу на сборе, в принципе, все чувствуют себя нормально».

Украина еще может выйти в плей-офф Евро.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Артем Довбик сборная Украины (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Макаренко: «Если так сложится, что мы пройдем дальше, то команда будет играть с тройной мотивацией и желанием»
Макаренко: «Если так сложится, что мы пройдем дальше, то команда будет играть с тройной мотивацией и желанием»
Футбол Сборная Украины
13:10
Ордец: «В России говорят хорошие слова в адрес игроков сборной Украины»
Ордец: «В России говорят хорошие слова в адрес игроков сборной Украины»
Футбол Евро-2020
12:28
Степаненко: «Я не из тех, кто за счет своего авторитета или былых достижений будет занимать чье-то место в сборной»
Степаненко: «Я не из тех, кто за счет своего авторитета или былых достижений будет занимать чье-то место в сборной»
Футбол Сборная Украины
12:10
Шансы только выросли. Вероятность попадания Украины в плей-офф Евро-2020 после победы хорватов не пошатнулась
Тема дня Шансы только выросли. Вероятность попадания Украины в плей-офф Евро-2020 после победы хорватов не пошатнулась
Футбол Сборная Украины
11:47
Все решится сегодня. Какие расклады нужны Украине для выхода в плей-офф
Все решится сегодня. Какие расклады нужны Украине для выхода в плей-офф
Футбол Сборная Украины
08:21
Украина опустилась на четвертое место в рейтинге третьих команд Евро-2020
Украина опустилась на четвертое место в рейтинге третьих команд Евро-2020
Футбол Евро-2020
07:26

Новости: Футбол

Кобин: «Есть некоторые вопросы к тренерскому штабу сборной Украины»
Кобин: «Есть некоторые вопросы к тренерскому штабу сборной Украины»
Евро-2020
16:33
Экс-форвард «Динамо»: «Сборная Украины подвела своих болельщиков»
Экс-форвард «Динамо»: «Сборная Украины подвела своих болельщиков»
Сборная Украины
16:17
«Черноморец» намерен побороться за место в еврокубках в предстоящем сезоне
«Черноморец» намерен побороться за место в еврокубках в предстоящем сезоне
Украинская Премьер-лига
14:41
FIFA выплатит «Барселоне» 2,5 миллиона евро за травму Дембеле
FIFA выплатит «Барселоне» 2,5 миллиона евро за травму Дембеле
Примерa (Испания)
14:28
Лев: «Нужно сохранять хладнокровие до самого финального свистка и нельзя ошибаться у своих ворот»
Лев: «Нужно сохранять хладнокровие до самого финального свистка и нельзя ошибаться у своих ворот»
Евро-2020
14:20
Игрок сборной Нидерландов пропустит остаток Евро-2020
Игрок сборной Нидерландов пропустит остаток Евро-2020
Евро-2020
14:05
«Милан» готов взять в аренду атакующего хавбека «Челси»
«Милан» готов взять в аренду атакующего хавбека «Челси»
Серия А (Италия)
14:00
«Черноморец» назначил нового тренера
«Черноморец» назначил нового тренера
Украинская Премьер-лига
13:47
Довбик: «Свой шанс мы уже упустили. Только надеемся на результаты других матчей»
Довбик: «Свой шанс мы уже упустили. Только надеемся на результаты других матчей»
Сборная Украины
13:26
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
8
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости