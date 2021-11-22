Довбик: «В список бомбардиров не смотрю, но для нападающего голы очень важны»

Форвард – о победе над «Александрией»

Фото: Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик прокомментировал пресс-службе клуба победу над «Александрией» (3:1) и свой дубль в матче.

«Мы довольны результатом, потому что «Александрия» – это наш прямой конкурент, а мы еще не обыгрывали в этом чемпионате соседей по турнирной таблице. Сегодня, наконец, сумели победить конкурента, выполнив установку тренера. Так что все довольны, заработали три очка и идем дальше».

В начале матча у вас были моменты, но их не удалось реализовать, а потом уже был гол с пенальти. Этот забитый мяч вам лично придал уверенность?

«Да, много лишних касаний до этого делал, но после забитого гола почувствовал уверенность и уже через минуту забил еще раз. Мы проводим работу над ошибками, будем забивать больше».

Вас очень плотно опекали: и за футболку хватали и постоянно держали. Насколько тяжело в таких условиях играть и забивать?

«Ну, я к такому силовому футболу уже привык. Да, на меня сейчас внимание от защитников более акцентировано, но ничего страшного, нужно находить зоны и свои моменты, а они есть у меня в каждом матче. Главное здесь еще поработать над реализацией».

Благодаря этому дублю вы вышли в лидеры в списке снайперов в УПЛ. Насколько это важно для вас?

«В список снайперов не смотрю, но для нападающего голы очень важны, в первую очередь, для уверенности. Главное, что команда побеждает, а я приношу ей пользу своими голами».

На счету Довбика уже 10 мячей в нынешнем сезоне. Он на гол опережает Виктора Цыганкова и на два Виталия Буяльского и Оливье Тилля.