Довбик: «Не акцентирую внимания на своих результативных действиях»
Довбик заинтересовал «Наполи» и еще два клуба Серии А
За форвардом также следят бельгийцы
11:50
Фото: Днепр-1
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик привлек внимание клубы Серии А.
За выступлениями и успехами футболиста следят три команды из Италии. Речь идет о «Наполи», «Фиорентине» и «Болонье», сообщает areanapoli.it.
Украинец оценен в 5 миллионов евро. Также за ним следят бельгийские команды. Предложение может поступить уже зимой.
Довбик идет лидером в гонке бомбардиров УПЛ. На его счету 13 мячей.
Сам форвард пока не спешит уходить из «Днепра-1».
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