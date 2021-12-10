Довбик заинтересовал «Наполи» и еще два клуба Серии А

За форвардом также следят бельгийцы

Фото: Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик привлек внимание клубы Серии А.

За выступлениями и успехами футболиста следят три команды из Италии. Речь идет о «Наполи», «Фиорентине» и «Болонье», сообщает areanapoli.it.

Украинец оценен в 5 миллионов евро. Также за ним следят бельгийские команды. Предложение может поступить уже зимой.

Довбик идет лидером в гонке бомбардиров УПЛ. На его счету 13 мячей.

Сам форвард пока не спешит уходить из «Днепра-1».