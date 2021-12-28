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Довбык: «Дай бог, Украина поедет на ЧМ, у меня хорошее предчувствие»

Форвард «Днепра-1» высказался о желаниях на 2022-й год
Футбол Сборная Украины
10:59
Довбык: «Дай бог, Украина поедет на ЧМ, у меня хорошее предчувствие»
Фото: Football.ua

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык в программе «BurBuzz» назвал свои футбольные желания на 2022-й год.

- Впервые ты забил в УПЛ больше 10 голов. В первой части сезона – уже 14. Есть повод гордиться собой?

– Я бы отметил всю команду, мы сплоченно играем, чувствуем друг друга. Это благодаря их поддержке, в частности, благодаря Пихаленку. Можно сказать, что это один из лучших моих сезонов.

- Бомбардирство – твоя самоцель?

– Если я не буду забивать, то команда не будет побеждать. Это уверенность для меня и команды. Она чувствует, что есть наконечник, который может решить и принести победу команде.

- Если бы был выбор между медалями УПЛ и званием лучшего бомбардира, то что бы ты выбрал?

– Медали УПЛ.

- Команда для тебя важнее личных достижений?

– Да. В первую очередь команда, на второй план уходят личные амбиции.

- «Заре» вы влетели в одну калитку. Вас можно называть третьей силой в украинском футболе?

– Так просто матч сложился. Мы набираем, уже обыгрывали «Ворсклу» и «Александрию» – наших прямых конкурентов. Поэтому, я думаю, во второй части сезона мы покажем, что моем обыгрывать «Зарю» и не только «Зарю».

- Какие желания есть на 2022 год?

– В первую очередь – чемпионат мира в Катаре. Хочется туда поехать, попробовать. Опыт такой же будет, как и Евро. Дай бог, поедем, у меня предчувствие хорошее. С «Днепром-1» хочется медали завоевать.


Напомним, сборная Украины в стыковых матчах на ЧМ-2022 встретится с Шотландией в марте 2022-го, а в случае прохода – с победителем пары Австрия – Уэльс.

Петр Приходько
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