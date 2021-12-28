Довбык: «Дай бог, Украина поедет на ЧМ, у меня хорошее предчувствие»
Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык в программе «BurBuzz» назвал свои футбольные желания на 2022-й год.
- Впервые ты забил в УПЛ больше 10 голов. В первой части сезона – уже 14. Есть повод гордиться собой?
– Я бы отметил всю команду, мы сплоченно играем, чувствуем друг друга. Это благодаря их поддержке, в частности, благодаря Пихаленку. Можно сказать, что это один из лучших моих сезонов.
- Бомбардирство – твоя самоцель?
– Если я не буду забивать, то команда не будет побеждать. Это уверенность для меня и команды. Она чувствует, что есть наконечник, который может решить и принести победу команде.
- Если бы был выбор между медалями УПЛ и званием лучшего бомбардира, то что бы ты выбрал?
– Медали УПЛ.
- Команда для тебя важнее личных достижений?
– Да. В первую очередь команда, на второй план уходят личные амбиции.
- «Заре» вы влетели в одну калитку. Вас можно называть третьей силой в украинском футболе?
– Так просто матч сложился. Мы набираем, уже обыгрывали «Ворсклу» и «Александрию» – наших прямых конкурентов. Поэтому, я думаю, во второй части сезона мы покажем, что моем обыгрывать «Зарю» и не только «Зарю».
- Какие желания есть на 2022 год?
– В первую очередь – чемпионат мира в Катаре. Хочется туда поехать, попробовать. Опыт такой же будет, как и Евро. Дай бог, поедем, у меня предчувствие хорошее. С «Днепром-1» хочется медали завоевать.
Напомним, сборная Украины в стыковых матчах на ЧМ-2022 встретится с Шотландией в марте 2022-го, а в случае прохода – с победителем пары Австрия – Уэльс.
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