Довбык еще больше оторвался от преследователей в гонке бомбардиров УПЛ

На счету форварда «Днепра-1» снова дубль

Фото: пресс-служба Днепра-1

Форвард «Днепра-1» Артем Довбык забил 11-й и 12-й голы в этом сезоне УПЛ в матче с «Ворсклой» (5:1) в 16-м туре.

Довбык отличился с разницей в 2 минуты, на 52-й и 54-й минутах, а за 2 минуты до этого, на 50-й, не забил пенальти. Кроме того, в этом матче Довбык отличился ассистом.

Форвард продолжает лидировать в гонке бомбардиров УПЛ (12 голов и 3 ассиста), у ближайшего преследователя – вингера «Динамо» Виктора Цыганкова 10 голов и 1 ассист.

Турнирная таблица УПЛ.