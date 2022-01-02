Довбык: «Футболку, в которой забил шведам, даже не стирали. Там до сих пор следы травы»

Форвард сохранил памятную экипировку

Артем Довбык / фото - УАФ

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык рассказал, что сделал с футболкой, в которой забил победный гол шведам в 1/8 Евро-2020:

«Игровые майки пока не собираю, но уже думаю над будущей коллекцией. После матчей как-то не до этого. Пока эмоции улеглись – уже меняться не с кем. Свои футболки некоторые собираю. Та, в которой забил шведам, хранится дома, у родителей. Нам по две на игру давали. Одну подарил своему агенту – Алексею Люндовскому. Вторую, скажу честно, даже не стирали. На ней до сих пор можно найти следы от травы с «Хэмпден Парк». Мы там скоро снова будем играть».

Ранее форвард рассказал, благодаря кому появился на поле в той игре.