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Довбык: «Когда приходил в «Днепр», он ничем не отличался от «Динамо» и «Шахтера»

Но командой номер один для себя форвард считает другой клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
22:37
Довбык: «Когда приходил в «Днепр», он ничем не отличался от «Динамо» и «Шахтера»
Артем Довбык / Фото - ФК Днепр

Нападающий Артем Довбык назвал «Днепр-1» командой номер один для себя. Также форвард назвал свои задачи в текущем клубе.

Я приходил еще в «Днепр», а сейчас это «Днепр-1». Пока в моей карьере это и команда номер один. Тут я состоялся как футболист.

Всегда буду благодарен этому клубу и болельщикам. Хочется уже в этом сезоне завоевать бронзу, вернуть городу еврокубки. У нас хорошая турнирная ситуация, все в наших руках. 

Когда переходил в «Днепр», это был один из топовых клубов страны, и он ничем не отличался от «Динамо» и «Шахтера». Так что я долго не думал. Мы как-то сразу решили, что нужно ехать сюда.

Конечно, после второй лиги это был резкий скачок — ты переходишь в команду, которая только что играла в финале Лиги Европы. На первых сборах было тяжело, сразу попал на тренировки с такими-то футболистами! Потом привык.

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Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Артем Довбык СК Днепр-1 Днепр (футбол) Динамо Киев Шахтер Донецк

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