Довбык: «Когда приходил в «Днепр», он ничем не отличался от «Динамо» и «Шахтера»

Артем Довбык / Фото - ФК Днепр

Нападающий Артем Довбык назвал «Днепр-1» командой номер один для себя. Также форвард назвал свои задачи в текущем клубе.

Всегда буду благодарен этому клубу и болельщикам. Хочется уже в этом сезоне завоевать бронзу, вернуть городу еврокубки. У нас хорошая турнирная ситуация, все в наших руках.

Когда переходил в «Днепр», это был один из топовых клубов страны, и он ничем не отличался от «Динамо» и «Шахтера». Так что я долго не думал. Мы как-то сразу решили, что нужно ехать сюда.

Конечно, после второй лиги это был резкий скачок — ты переходишь в команду, которая только что играла в финале Лиги Европы. На первых сборах было тяжело, сразу попал на тренировки с такими-то футболистами! Потом привык.