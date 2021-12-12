Довбык – лучший бомбардир осенней части УПЛ

У форварда 14 забитых мячей в 18-ти турах

Артем Довбык / Фото: Футбол 24

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык стал лучшим бомбардиром осенней части УПЛ.

На счету Довбыка 14 голов и 4 ассиста в 18-ти матчах УПЛ. На втором месте в списке бомбардиров вингер «Динамо» Виктор Цыганков, у которого 11 голов.

Третье место делят Тете и Виталий Буяльский, у них по 9 голов.

Напомним, «Шахтер»стал зимним чемпионом УПЛ, «Динамо» отстает на 2 очка.