Довбык: «Могу смело сказать, что Йовичевич – мой тренер»

Йовичевич и Довбык / Фото - СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык поделился мнением о главном тренере команды Игоре Йовичевиче.

Но потом были сборы в Турции, и там Игор Йовичевич сумел сплотить коллектив, зарядить его своими тактическими идеями. Команда, как говорится, притерлась – и все пошло хорошо.

Наш тренер легко общается с футболистами, это очень важный аспект. Он знает английский, испанский, но я был шокирован, когда услышал, как уверенно Йовичевич говорит на моем родном, украинском языке. Умение донести до игрока свою идею, отработать ее в тренировке и перенести на поле – это залог успеха наставника «Днепра-1».