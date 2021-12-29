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Довбык: «Могу смело сказать, что Йовичевич – мой тренер»

Форвард «Днепра-1» отметил, что хорватский специалист сплотил коллектив
Футбол Украинская Премьер-лига
16:39
Довбык: «Могу смело сказать, что Йовичевич – мой тренер»
Йовичевич и Довбык / Фото - СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык поделился мнением о главном тренере команды Игоре Йовичевиче.

Могу смело сказать, что это мой тренер. Хотя вначале мы долго друг к другу присматривались. Не только я, а вся команда. Вы же помните, что год назад «Днепр-1» уходил зимовать на последнем месте.

Но потом были сборы в Турции, и там Игор Йовичевич сумел сплотить коллектив, зарядить его своими тактическими идеями. Команда, как говорится, притерлась – и все пошло хорошо.

Наш тренер легко общается с футболистами, это очень важный аспект. Он знает английский, испанский, но я был шокирован, когда услышал, как уверенно Йовичевич говорит на моем родном, украинском языке. Умение донести до игрока свою идею, отработать ее в тренировке и перенести на поле – это залог успеха наставника «Днепра-1».

Ранее экс-партнер Довбыка по команде Сергей Кравченко рассказал о качествах нападающего.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Артем Довбык СК Днепр-1 Игор Йовичевич

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