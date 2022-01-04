Довбык: «Население Дании – как один Киев, а полей больше, чем по всей Украине»

Артем Довбык / Фото - Instagram футболиста

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык вспомнил датский период своей карьеры. Также игрок сравнил тамошнюю инфраструктуру с украинской.

Дания – уникальная страна. Население – как, грубо говоря, один Киев, а полей, стадионов и прочих спортивных сооружений больше, чем по всей Украине. На уровне государства принята специальная программа, и дети занимаются спортом безо всякого напряга.

Никто никого не грузит результатом, а потом смотришь – и сборная Дании выходит в полуфинал чемпионата Европы. Недавно прочитал, что в этом сезоне в ведущих европейских лигах (топ-5) сыграло уже 40 датских футболистов. Две сборные…