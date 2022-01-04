Довбык: «Футболку, в которой забил шведам, даже не стирали. Там до сих пор следы травы»
Довбык: «Население Дании – как один Киев, а полей больше, чем по всей Украине»
Форвард «Днепра-1» вспомнил заграничный этап своей карьеры
Артем Довбык / Фото - Instagram футболиста
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык вспомнил датский период своей карьеры. Также игрок сравнил тамошнюю инфраструктуру с украинской.
Я побывал в шкуре легионера, и датский опыт, уверен, мне пригодится в будущем. Да, там у меня не все пошло хорошо. Было тяжело, были причины, но я увидел, как люди спокойно и раскованно относятся к своей работе, как легко контактируют в команде, как профессионально тренируются. Совсем другая модель поведения, теперь я это точно знаю.
Дания – уникальная страна. Население – как, грубо говоря, один Киев, а полей, стадионов и прочих спортивных сооружений больше, чем по всей Украине. На уровне государства принята специальная программа, и дети занимаются спортом безо всякого напряга.
Никто никого не грузит результатом, а потом смотришь – и сборная Дании выходит в полуфинал чемпионата Европы. Недавно прочитал, что в этом сезоне в ведущих европейских лигах (топ-5) сыграло уже 40 датских футболистов. Две сборные…
Довбык также признался, что даже не стирал футболку, в которой забил Швеции на Евро-2020.
Комментарии 0