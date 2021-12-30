Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Довбык назвал двух защитников из УПЛ, против которых играть сложнее всего

Форвард выделил центрбеков «Динамо» и «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
21:34
Довбык назвал двух защитников из УПЛ, против которых играть сложнее всего
Артем Довбык / Фото: Twitter

Форвард «Днепра-1» Артем Довбык назвал футболистов УПЛ, против которых сложнее всего играть.

«Самые сильные игроки обороны, которым приходится противостоять в УПЛ, – это Николай Матвиенко и Илья Забарный. Мне нравится, что они действуют за счет мышления, а не просто высекают. Приятно находиться с ними в национальной сборной. Хотя у нас и в «Днепре-1» отличные защитники.

Раньше, говорят, были более жестокие беки. Да и нападающие могли наступить, укусить и так далее. Это не мое. Я люблю жесткий футбол, стараюсь никогда не сворачивать, не уходить от борьбы, но все должно быть в спортивном духе. Да и с VAR какие-то грязные штучки не пройдут. Не нужно все это».


В турнирной таблице УПЛ тройка лидеров – «Шахтер», «Динамо» и «Днепр-1».

Источник: zbirna.com Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Артем Довбык СК Днепр-1

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Голкипер Паст – о переходе в «Черноморец»: «Меня все устраивает в «Днепре-1»
Голкипер Паст – о переходе в «Черноморец»: «Меня все устраивает в «Днепре-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
21:03
Довбык: «Я долго отдыхать не люблю»
Довбык: «Я долго отдыхать не люблю»
Футбол Сборная Украины
16:03
«Днепр-1» выкупил контракт бразильского полузащитника
«Днепр-1» выкупил контракт бразильского полузащитника
Футбол Украинская Премьер-лига
10:54
Матвиенко рассказал, почему ему приятно играть против Довбыка
Матвиенко рассказал, почему ему приятно играть против Довбыка
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 22:39
Довбык заявил, что Месси не должен был получать «Золотой мяч» в 2021 году
Довбык заявил, что Месси не должен был получать «Золотой мяч» в 2021 году
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 18:54
Довбык назвал лучший гол в карьере – он вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020
Довбык назвал лучший гол в карьере – он вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020
Футбол Украинская Премьер-лига
29 декабря 18:31

Новости: Футбол

Мороз – об арендах: «Где «Черноморцу» и «Мариуполю» набрать игроков, готовых решать задачи?»
Мороз – об арендах: «Где «Черноморцу» и «Мариуполю» набрать игроков, готовых решать задачи?»
Украинская Премьер-лига
22:10
Бывший тренер «Черноморца» назвал главную проблему команды при своем тренерстве
Бывший тренер «Черноморца» назвал главную проблему команды при своем тренерстве
Украинская Премьер-лига
21:57
Еще один игрок «Реала» подхватил коронавирус
Еще один игрок «Реала» подхватил коронавирус
Примерa (Испания)
21:50
Довбык назвал двух защитников из УПЛ, против которых играть сложнее всего
Довбык назвал двух защитников из УПЛ, против которых играть сложнее всего
Украинская Премьер-лига
21:34
Защитник «Динамо»: «Шахтеру» сказал, что подумаю, в Киеве взяли без просмотра»
Защитник «Динамо»: «Шахтеру» сказал, что подумаю, в Киеве взяли без просмотра»
Украинская Премьер-лига
21:27
Голкипер Паст – о переходе в «Черноморец»: «Меня все устраивает в «Днепре-1»
Голкипер Паст – о переходе в «Черноморец»: «Меня все устраивает в «Днепре-1»
Украинская Премьер-лига
21:03
Без сэйвов Де Хеа в явных голевых моментах МЮ находился бы возле зоны вылета в АПЛ
Без сэйвов Де Хеа в явных голевых моментах МЮ находился бы возле зоны вылета в АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
20:59
Главный тренер «Александрии» рассказал, когда общественность узнает о новичках клуба
Главный тренер «Александрии» рассказал, когда общественность узнает о новичках клуба
Украинская Премьер-лига
20:53
Сын Костышина нашел себе новый клуб в УПЛ
Сын Костышина нашел себе новый клуб в УПЛ
Украинская Премьер-лига
20:46
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 11:59
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Все новости