Довбык: «Я долго отдыхать не люблю»
Довбык назвал двух защитников из УПЛ, против которых играть сложнее всего
Форвард выделил центрбеков «Динамо» и «Шахтера»
Артем Довбык / Фото: Twitter
Форвард «Днепра-1» Артем Довбык назвал футболистов УПЛ, против которых сложнее всего играть.
«Самые сильные игроки обороны, которым приходится противостоять в УПЛ, – это Николай Матвиенко и Илья Забарный. Мне нравится, что они действуют за счет мышления, а не просто высекают. Приятно находиться с ними в национальной сборной. Хотя у нас и в «Днепре-1» отличные защитники.
Раньше, говорят, были более жестокие беки. Да и нападающие могли наступить, укусить и так далее. Это не мое. Я люблю жесткий футбол, стараюсь никогда не сворачивать, не уходить от борьбы, но все должно быть в спортивном духе. Да и с VAR какие-то грязные штучки не пройдут. Не нужно все это».
В турнирной таблице УПЛ тройка лидеров – «Шахтер», «Динамо» и «Днепр-1».
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