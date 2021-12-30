Довбык назвал двух защитников из УПЛ, против которых играть сложнее всего

Артем Довбык / Фото: Twitter

Форвард «Днепра-1» Артем Довбык назвал футболистов УПЛ, против которых сложнее всего играть.

Раньше, говорят, были более жестокие беки. Да и нападающие могли наступить, укусить и так далее. Это не мое. Я люблю жесткий футбол, стараюсь никогда не сворачивать, не уходить от борьбы, но все должно быть в спортивном духе. Да и с VAR какие-то грязные штучки не пройдут. Не нужно все это».