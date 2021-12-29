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Довбык назвал лучший гол в карьере – он вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020

Форвард объяснил, что для него значит забитый мяч
Футбол Украинская Премьер-лига
18:31
Довбык назвал лучший гол в карьере – он вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020
Артем Довбык / Фото: scdnipro1.com.ua

Форвард «Днепра-1» Артем Довбык рассказал, кому посвящает свои забитые мячи:

Гол. Это самое важное в футболе. Для нападающих – особенно. Голы придают уверенности в своих силах.

Какой-то особой традиции празднования взятия ворот у меня пока нет. Нужно придумать что-то оригинальное, какую-то фишку. Когда забиваю, всегда целую перебинтованный палец. Тот, на котором ношу обручальное кольцо. Все голы посвящаю своей семье – жене и родителям. Ну и болельщикам, разумеется.

Лучший гол в карьере? Конечно, это было на Евро-2020. Тот мяч в ворота шведов дал столько эмоций и стал таким важным, что мне порой аж не верится, что это я его забил. Надеюсь, что в моей карьере еще будут голы и покруче, но пока этот на первом месте.

Ранее «Днепр-1» назвал минимальную сумму, за которую готов расстаться с нападающим.

Источник: zbirna.com Олег Шумейко-младший
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Артем Довбык СК Днепр-1

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