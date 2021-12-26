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Довбык назвал защитников, которые «не чувствовали» его в физической борьбе

Есть те, кто не боится противостоять фактурному форварду
Футбол Украинская Премьер-лига
18:32
Довбык назвал защитников, которые «не чувствовали» его в физической борьбе
Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык вспомнил в эфире YouTube-канала «BurBuzz» период, когда только пришел в ныне прекративший существование «Днепр».

Приехал, увидел, это космос был тогда. Там защитники, Дуглас, Папа Гуйе. Ты не можешь никого не обижать, но они тебя просто сметают, они тебя даже не чувствуют.

Папа спрашивал: «Как там Зозуля, Селезнев?». Как и есть. Топ. Все забивают, все залетает. Мне пока рано.

Довбык также рассказал, как Виталий Кварцяный заставлял игроков пить овес.

Сергей Стаднюк
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Теги

Артем Довбык СК Днепр-1 Папа Гуйе

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