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Довбык не будет рассматривать предложения от «Шахтера» и «Динамо»

Форвард уйдет из «Днепра-1» только заграницу
Футбол Украинская Премьер-лига
14:48
Довбык не будет рассматривать предложения от «Шахтера» и «Динамо»
Фото: СК Днепр-1

Скаут «Днепра-1» Андрей Полунин заявил, что форвард клуба Артем Довбык будет рассматривать предложения только от иностранных клубов:

Я так понимаю, эта тема закрыта. Было сообщение, что Довбык ни в Шахтер, ни в Динамо не перейдет. На сей счет и у Довбыка есть какая-то позиция. Думаю, побывав за границей, он хочет снова туда. В более сильный чемпионат и на более серьезные деньги.

Довбык установил три амбициозные цели на 2022 год.

Источник: fanday.net Олег Шумейко-младший
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Теги

Артем Довбык Шахтер Донецк Динамо Киев

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