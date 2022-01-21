Амбициозно. Довбык назвал три цели до конца сезона
Довбык не будет рассматривать предложения от «Шахтера» и «Динамо»
Форвард уйдет из «Днепра-1» только заграницу
Фото: СК Днепр-1
Скаут «Днепра-1» Андрей Полунин заявил, что форвард клуба Артем Довбык будет рассматривать предложения только от иностранных клубов:
Я так понимаю, эта тема закрыта. Было сообщение, что Довбык ни в Шахтер, ни в Динамо не перейдет. На сей счет и у Довбыка есть какая-то позиция. Думаю, побывав за границей, он хочет снова туда. В более сильный чемпионат и на более серьезные деньги.
Довбык установил три амбициозные цели на 2022 год.
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