Довбык не сыграет с «Шахтером» в УПЛ

Украинский нападающей еще не отошел после травмы





Артем Довбык / Фото: Днепр-1

Форвард национальной сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбык тренируется по индивидуальной программе и не сыграет в следующем матче клуба в УПЛ с «Шахтером».



По информации источников, существует малая вероятность возвращения Довбыка к 11 сентября, когда состоится матч УПЛ.

Вероятно, Довбыка стоит ждать к 8-му туру, когда состоится матч с «Вересом».

Напомним, «Днепр-1» и «Шахтер» сейчас занимают в турнирной таблице 2-3 места, имея по 13 очков.