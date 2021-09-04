Довбык не поможет сборной Украины в отборочных матчах ЧМ-2022
Довбык не сыграет с «Шахтером» в УПЛ
Украинский нападающей еще не отошел после травмы
4 сентября 15:28
Артем Довбык / Фото: Днепр-1
Форвард национальной сборной Украины и «Днепра-1» Артем Довбык тренируется по индивидуальной программе и не сыграет в следующем матче клуба в УПЛ с «Шахтером».
По информации источников, существует малая вероятность возвращения Довбыка к 11 сентября, когда состоится матч УПЛ.
Вероятно, Довбыка стоит ждать к 8-му туру, когда состоится матч с «Вересом».
Напомним, «Днепр-1» и «Шахтер» сейчас занимают в турнирной таблице 2-3 места, имея по 13 очков.
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