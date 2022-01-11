Довбык: «Немного отлегло после жеребьевки стыков чемпионата мира»

Артем Довбык / Фото - УАФ

Нападающий сборной Украины Артем Довбык поделился мнением о жеребьевке плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Соперником «сине-желтых» станет команда Шотландии.

Первый – матч с Шотландией. Будет тяжелая, но интересная игра. Опять-таки, только в АПЛ сейчас выступает больше 10-ти шотландских футболистов. Это уже говорит о силе сборной этой страны. Но у нас хорошая команда, и мы верим в успех.