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Довбык: «Немного отлегло после жеребьевки стыков чемпионата мира»
Первым соперником сборной Украины станет команда Шотландии
11 января 14:16
Артем Довбык / Фото - УАФ
Нападающий сборной Украины Артем Довбык поделился мнением о жеребьевке плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. Соперником «сине-желтых» станет команда Шотландии.
После жеребьевки стыковых матчей чемпионата мира, признаюсь, немного отлегло. Попасть в группу к Португалии и Италии – это было бы жестко. Лучше с кем-то из них уже в Катаре сыграть. Для этого нужно сделать два шага.
Первый – матч с Шотландией. Будет тяжелая, но интересная игра. Опять-таки, только в АПЛ сейчас выступает больше 10-ти шотландских футболистов. Это уже говорит о силе сборной этой страны. Но у нас хорошая команда, и мы верим в успех.
Ранее Довбык сравнил уровень тренерского штаба Андрея Шевченко с мадридским «Реалом».
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