Довбык – о матче с «Ворсклой»: «Каждый матч в чемпионате будем играть как последний»

Форвард «Днепра-1» – о целях команды на остаток сезона

Артем Довбык / фото - Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык поделился воспоминаниями от матча 18-го тура УПЛ против «Ворсклы», в котором он стал автором победного гола, а также рассказал о целях команды на остаток сезона.

Артем, матч против Ворсклы получился нервным?

Валидольный (улыбается). Красная карточка немного испортила нам второй тайм. Пришлось в основном обороняться, удерживать счет, хотя до перерыва, считаю, Днепр-1 действовал неплохо.

Твой гол стал одним из украшений тура. Как решился на такой удар?

Когда я бежал с мячом, то успел глянуть, что три защитника пятятся к своим воротам. Я так понял, что они не горели желанием меня встречать. Впрочем, и продвигаться в штрафную не видел смысла, поэтому решил убрать под левую ногу и пробить. Получилось.

Более эффектные голы в своей карьере забивал?



Пожалуй, этот гол пока является одним из лучших (улыбается).

Весной ты забил уже три мяча, как оценишь свои кондиции?

Команда хорошо провела сборы. Сам по себе чувствую, что есть запас прочности, не такой, как был в первой части чемпионата.

Сколько мячей нужно забить нападающему за сезон, чтобы считать показатель достойным?

Думаю, не менее 10-ти.

Прошлым летом ты вернулся в Украину из Дании. Почему?

Наверное, пересидел. Чувствовал, что немного получается. Захотел поменять обстановку, чтобы вернуть уверенность в своих силах.

Если взять чисто таблицу весенних матчей, Днепр-1 занимает третье место. А каковы вообще задачи команды на чемпионат?

Оставшиеся поединки будем играть, как финальные. Мы неважно провели первую часть первенства, поэтому нужно наверстывать упущенное. Команда сейчас выглядит неплохо, а с каким багажом придем на финиш турнира, увидим в середине мая.

Естественно, не могу не спросить тебя о сборной Украины, куда ты когда-то вызвался. Мечта сыграть сине-желтых тебя не оставляет?

Нет, конечно. Но для того, чтобы попасть на карандаш наставников национальной команды, еще нужно много работать.

В сборной Украины сейчас существует если и не проблема, то дефицит забивных форвардов. Сможешь на своем примере доказать обратное?

Не хочу бросаться словами, что-то загадывать. Время покажет…

Напомним, Довбык стал одним из номинантов на звание лучшего игрока тура.