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Довбык объяснил, почему не хотел возвращаться в Украину из Дании

Форварда отталкивало общественное мнение
Футбол Украинская Премьер-лига
14:10
Довбык объяснил, почему не хотел возвращаться в Украину из Дании
Артем Довбык / Фото - УАФ

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык вспомнил в эфире YouTube-канала «BurBuzz» свой переход из «Мидтьюлланда» в «Сендерйюске» в датский период карьеры. Также форвард рассказал, почему не хотел возвращаться в Украину.

Я хотел перейти в аренду в «Днепр-1», но мы посоветовались, мол надо еще пробовать – если не получится, то что-то менять. Были такие мысли, что сейчас приеду в Украину, скажут: «Как обычно – не получилось, не выдержал». Подумал, что еще раз попробую. Не хотел возвращаться, чтобы так говорили.

Попробовал, на попал в команду, где на меня изначально ставили как на второго игрока, чтобы выходил в Кубке и страховал основного нападающего в случае травмы. У меня в контракте было прописано, что если не сыграю 50% игр, клуб заплатит штраф.

Я не сыграл, они заплатили – для них это не было проблемой, будто знали, на что идут. Ну Кубок Дании выиграли – единственный за всю историю команды. Я был немного фартовый в этом плане – куда не приходил, были кубки, как с «Зарей» Бельцы, и стали чемпионом Второй лиги с черкасским «Днепром». Но меня лично эти победы как-то обходили. Значит, все впереди.

В Украину я уже, наверно, более профессиональным приезжал. Делал заминки после тренировок и разогрев перед, чтобы травмы обходили стороной – там каждый делал свою программу. В Украине такого еще не было.

«Мидтьюлланд» не хотел меня отпускать, уговаривали остаться, но я уже был настроен ехать в Украину. Со мной помощник президента всегда был на связи, говорили, что видят потенциал – видимо чувствовали что-то, поэтому оставили за собой 50% прав.

Но я чувствую, что еще не сказал своего последнего слова в Европе. Есть огромное желание. Все будет, надо только работать и иди к своей цели.

Довбык также назвал чемпионат, в котором хотел бы оказаться.

Сергей Стаднюк
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Теги

Артем Довбык СК Днепр-1 Мидтьюлланд

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