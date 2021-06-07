Довбык ощущает дискомфорт в мышцах

Форвард сборной Украины остался в запасе на товарищеский матч против Кипра

Артем Довбык / Фото - УАФ

Нападающий Артем Довбык не тренировался в общей группе в преддверии товарищеского матча против Кипра. Об этом сообщил Николай Васильков, пресс-секретарь главного тренера «сине-желтых» Андрея Шевченко.

По его информации, форвард ощущал дискомфорт в мышцах. 23-летний футболист 6 июня выполнял исключительно беговую работу.

Тем не менее, Довбык попал в заявку сборной Украины на матч с Кипром. Игрок остался в запасе.