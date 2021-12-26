Исмаили считает, что Марлос еще мог помочь «Шахтеру»
Довбык: «Пришли на фотосессию, все стоят, а Марлос спит»
Форвард «Днепра-1» рассказал об украинизированном бразильце
Марлос / Фото: Getty Images
Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык высказался о бывшем вингере национальной команды и «Шахтера» Марлосе.
– В сборной Украины был Марлос, который мог проспать тренировку на Евро. На последних сборах Гармаш мог потеряться.
– На фотосессию пришли все фотографироваться. Все стоят, а Марлос еще спит. Потом он приезжает – все в белых рубашках, а он в синей. Это такой человек просто.
– Марлос закончил карьеру в сборной. Теперь есть Гармаш.
– Пока за ним ничего не замечено. Вовремя приходит. Ну может на минуту опоздал, но так, как Марлос, то такого не было замечено.
Ранее Марлос заявил, что провел в «Шахтере» лучшие моменты своей жизни.