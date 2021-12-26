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Тема дняСегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита

Довбык: «Пришли на фотосессию, все стоят, а Марлос спит»

Форвард «Днепра-1» рассказал об украинизированном бразильце
Футбол Украинская Премьер-лига
11:59
Довбык: «Пришли на фотосессию, все стоят, а Марлос спит»
Марлос / Фото: Getty Images

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык высказался о бывшем вингере национальной команды и «Шахтера» Марлосе.

– В сборной Украины был Марлос, который мог проспать тренировку на Евро. На последних сборах Гармаш мог потеряться.

– На фотосессию пришли все фотографироваться. Все стоят, а Марлос еще спит. Потом он приезжает – все в белых рубашках, а он в синей. Это такой человек просто.

– Марлос закончил карьеру в сборной. Теперь есть Гармаш.

– Пока за ним ничего не замечено. Вовремя приходит. Ну может на минуту опоздал, но так, как Марлос, то такого не было замечено.


Ранее Марлос заявил, что провел в «Шахтере» лучшие моменты своей жизни.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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Марлос Артем Довбык

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