Довбык: «Пришли на фотосессию, все стоят, а Марлос спит»

Марлос / Фото: Getty Images

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык высказался о бывшем вингере национальной команды и «Шахтера» Марлосе.

– На фотосессию пришли все фотографироваться. Все стоят, а Марлос еще спит. Потом он приезжает – все в белых рубашках, а он в синей. Это такой человек просто.

– Марлос закончил карьеру в сборной. Теперь есть Гармаш.

– Пока за ним ничего не замечено. Вовремя приходит. Ну может на минуту опоздал, но так, как Марлос, то такого не было замечено.