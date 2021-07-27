Бывший игрок сборной Украины: «Довбык указал на ошибки в защите «Ворсклы» перед матчем с «КуПСом»
Довбык признан лучшим игроком стартового тура чемпионата Украины
Дубль форварда позволил «Днепру-1» в меньшинстве добыть очки с «Ворсклой»
Артем Довбык / Фото: scdnipro1.com.ua
УПЛ на своем официальном сайте объявила лучшего игрока первого тура чемпионата Украины сезона 2021-2022.
Им был признан форвард «Днепра-1» Артем Довбык. Нападающий оформил дубль в ворота «Ворсклы» (2:2), чем помог днепрянам добыть очки в меньшинстве.
Итоги 1-го тура УПЛ. Обновленный «Шахтер», судейские ошибки в Полтаве и пока без «Динамо».
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