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Довбык рассказал, чья игра на Евро-2020 ему понравилась

Форвард сборной Украины выделил несколько ярких исполнителей удивившей команды
Футбол Сборная Украины
14:59
Довбык рассказал, чья игра на Евро-2020 ему понравилась
Фото - УАФ

Нападающий сборной Украины Артем Довбык рассказал, чья игра ему импонировала на прошедшем Евро-2020.

Это у меня впервые в жизни, когда я был участником такого большого турнира. Это я раньше просто как болельщик чемпионаты мира и Европы смотрел. Сейчас думал только о нашей сборной, честно говоря, другими глазами на все команды смотрел – как на соперников.

Вот сыграл против шведов – могу сказать, очень сильные футболисты. Очень понравились Форсберг, Исак, да и вообще это мощная, атлетичная команда в целом. Хотел бы сложить мнение и про другие команды – но я против них не играл. Так что сужу о том, что сам видел.

Турнир для меня был незабываемый, я получил огромное удовольствие от Евро-2020. Думаю, для любого игрока, который побывал на чемпионате Европы, прочувствовал эту атмосферу, это даст толчок в развитии.

Не жалею ли, что не смог поменяться футболками с Ибарагимовичем? Что Златан не играл против нашей сборной – точно не жалел. Меняться не стал, это очень памятная для меня футболка.

У меня на руках были два комплекта с нанесенной датой и надписью «Украина – Швеция», вот я один себе оставил. Другой отдал моему менеджеру Алексею Люндовскому, с которым мы весь этот путь прошли вместе.

Ранее Довбык признался, что после Евро ему задают одни и те же вопросы.

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
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Теги

Артем Довбык Златан Ибрагимович сборная Швеции (футбол)

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