Довбык рассказал, чья игра на Евро-2020 ему понравилась

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Нападающий сборной Украины Артем Довбык рассказал, чья игра ему импонировала на прошедшем Евро-2020.

Вот сыграл против шведов – могу сказать, очень сильные футболисты. Очень понравились Форсберг, Исак, да и вообще это мощная, атлетичная команда в целом. Хотел бы сложить мнение и про другие команды – но я против них не играл. Так что сужу о том, что сам видел.

Турнир для меня был незабываемый, я получил огромное удовольствие от Евро-2020. Думаю, для любого игрока, который побывал на чемпионате Европы, прочувствовал эту атмосферу, это даст толчок в развитии.

Не жалею ли, что не смог поменяться футболками с Ибарагимовичем? Что Златан не играл против нашей сборной – точно не жалел. Меняться не стал, это очень памятная для меня футболка.

У меня на руках были два комплекта с нанесенной датой и надписью «Украина – Швеция», вот я один себе оставил. Другой отдал моему менеджеру Алексею Люндовскому, с которым мы весь этот путь прошли вместе.