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Довбык рассказал о своей специальной диете перед матчами

Форвард ограничивает употребление некоторых продуктов
Футбол Украинская Премьер-лига
06 января 12:01
Довбык рассказал о своей специальной диете перед матчами
Артем Довбык / фото - СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык рассказал о своих кулинарных предпочтениях:

«Я люблю борщ. В моем детстве в нашей семье он всегда был популярным. Кто вкуснее готовит — мама или супруга? Скажу так, чтоб никого не обидеть, – бабушка. Жена вообще-то не особо по борщам. У нее более современное, скажем так, меню. Паста, ризотто и так далее. Мне с этим повезло, ведь и мама, и супруга очень вкусно готовят.

В еде я не особо привередлив. Ем и мясо, и рыбу. Люблю овощи. Питание играет большую роль в жизни спортсмена. Когда идет сезон, стараюсь меньше употреблять жареное. Хотя сразу после игры, когда теряешь много калорий, организм будто требует какой-то гадости. Все время хочется бургер съесть или что-то подобное.

Сладкое люблю, но не прямо фанат. За три дня до матча вообще не ем конфеты и шоколад. После игры могу. В отпуске вес особо не набираю. Мне кажется, что он у меня сейчас даже упал. Вот когда правильное питание, регулярный тренажерный зал и тренировки, тогда, наоборот, прибавляю».

Напомним, Маркевич назвал аспект игры, который поможет Довбыку стать топ-форвардом Европы.

Источник: КОМАНДА1 Павел Харченко
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Артем Довбык СК Днепр-1 сборная Украины (футбол)

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