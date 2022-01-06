Довбык рассказал о своей специальной диете перед матчами

Артем Довбык / фото - СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык рассказал о своих кулинарных предпочтениях:

В еде я не особо привередлив. Ем и мясо, и рыбу. Люблю овощи. Питание играет большую роль в жизни спортсмена. Когда идет сезон, стараюсь меньше употреблять жареное. Хотя сразу после игры, когда теряешь много калорий, организм будто требует какой-то гадости. Все время хочется бургер съесть или что-то подобное.

Сладкое люблю, но не прямо фанат. За три дня до матча вообще не ем конфеты и шоколад. После игры могу. В отпуске вес особо не набираю. Мне кажется, что он у меня сейчас даже упал. Вот когда правильное питание, регулярный тренажерный зал и тренировки, тогда, наоборот, прибавляю».