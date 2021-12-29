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Довбык рассказал, рассматривает ли варианты с переходом в российский клуб

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14:51
Довбык рассказал, рассматривает ли варианты с переходом в российский клуб
Артем Довбык / фото - СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык высказал свою позицию относительно переезда в российский клуб:

«Я очень люблю свою страну. Тут вырос, тут стал тем, кем есть. Да что там говорить – это моя родина. Гимн, конечно, знаю, ведь пою его раз в неделю, перед каждой игрой. В моей семье всегда говорили на украинском языке. Точнее, на суржике, но это не столь важно.

Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, так отец сразу набрал и спросил: «Я что-то не понял?»

Даже не рассматриваю такие варианты. Я люблю Украину и в первую очередь хочу, чтобы в нашей стране наступил мир». 

Напомним, Довбыка признали лучшим футболистом УПЛ 2021-го года.

Источник: КОМАНДА1 Павел Харченко
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Артем Довбык Артем Довбик СК Днепр-1

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