Довбык рассказал, рассматривает ли варианты с переходом в российский клуб

Артем Довбык / фото - СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык высказал свою позицию относительно переезда в российский клуб:

Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, так отец сразу набрал и спросил: «Я что-то не понял?»

Даже не рассматриваю такие варианты. Я люблю Украину и в первую очередь хочу, чтобы в нашей стране наступил мир».