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Довбык: «Селезнев поразил меня своим мастерством»

Форвард «Днепра-1» рассказал о конкуренции в клубе-финалисте Лиги Европы
Футбол Украинская Премьер-лига
20:52
Довбык: «Селезнев поразил меня своим мастерством»
Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык поделился в эфире YouTube-канала «BurBuzz» мнением о Романе Зозуле и Евгении Селезневе в период их выступления за «Днепр».

Зозуля был силен в плане борьбы. Он сам не очень габаритный, но головой играл просто идеально. Удар у него был как будто об стенку: мяч ударяется и набирает еще большую скорость.

Селезнев поразил мастерством Он умел решать выходы один на один. Калинич тоже щелкал такие моменты. Конкуренция тогда была сумасшедшая. Тренеру даже сложно было определиться с основным форвардом, поэтому команда и играла всегда в два нападающих.

Довбык также объяснил, почему не хотел возвращаться в Украину из Дании.

Сергей Стаднюк
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Теги

Артем Довбык Роман Зозуля Евгений Селезнев СК Днепр-1 Никола Калинич

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