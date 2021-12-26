Довбык: «Селезнев поразил меня своим мастерством»

Форвард «Днепра-1» рассказал о конкуренции в клубе-финалисте Лиги Европы

Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык поделился в эфире YouTube-канала «BurBuzz» мнением о Романе Зозуле и Евгении Селезневе в период их выступления за «Днепр».

Зозуля был силен в плане борьбы. Он сам не очень габаритный, но головой играл просто идеально. Удар у него был как будто об стенку: мяч ударяется и набирает еще большую скорость. Селезнев поразил мастерством Он умел решать выходы один на один. Калинич тоже щелкал такие моменты. Конкуренция тогда была сумасшедшая. Тренеру даже сложно было определиться с основным форвардом, поэтому команда и играла всегда в два нападающих.

Довбык также объяснил, почему не хотел возвращаться в Украину из Дании.