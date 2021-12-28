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Довбык: «У меня было самое опасное общежитие на районе»

Форвард «Днепра-1» – о том, как футбол повлиял на его жизнь
Футбол Украинская Премьер-лига
22:54
Довбык: «У меня было самое опасное общежитие на районе»
Артем Довбик / фото - СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик в интервью YouTube-каналу BurBuzz рассказал о своем тяжелом детстве, а также о том, как футбол повлиял на его жизнь.

Условия у нашей семьи были тяжелыми. До моих 16 лет мы жили в общежитии. У нас была комната 6 метров, в которой мы жили втроем.

Ничего себе. Так закалялся характер Артема Довбыка.

Да, у меня не было своей комнаты, в которой я мог бы повесить плакаты своих кумиров.

Твоя история напоминает многих бразильцев, которые босиком играют на пляже и хотят вырваться в свет.

Конечно, я понимал, что футбол может изменить всю мою жизнь. Я смогу обеспечить себя и родителей. Мне нужно было отдаваться своему делу и быть профессионалом.

Недавно я приезжал домой и поснимал свой подъезд и этаж, как они выглядят. Все печально. У меня было самое опасное общежитие на районе.

Твои родители держали тебя в «ежовых» рукавицах, чтобы ты не свернул на неправильный путь?

Нет. Они видели, что я в компании с футболистами, у меня всегда мяч. Я не давал повода им усомниться во мне. Я не курил даже никогда. Пробовал кальян, но и его сейчас бросил.

Напомним, ранее Довбык рассказал, благодаря кому попал на Евро-2020.

Источник: Динамомания Михаил Рыбак
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