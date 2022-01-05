Довбык: «У штаба Шевченко был такой уровень, что я думал: «попал в «Реал»
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык вспомнил свой первый вызов в сборную Украины при тренерском штабе Андрея Шевченко.
В молодежку поехал транзитом через национальную сборную. Сначала попал в нее и был просто в шоке! Приехал на базу «Днепра», мне показали список. Не поверил. Думал, ошибка – не в ту команду меня зовут. Но оказалось, что Андрей Шевченко обратил на меня внимание.
Хотя, откровенно сказать, мне было не по себе. Даже страшно. Сыграл пять игр в УПЛ, понимал, что хоть и перспективный, наверное, но это было не совсем заслуженно. В Премьер-лиге хватало хороших форвардов, которые годами ждали вызова.
Несмотря на то, что это было самое начало работы Андрея Шевченко и его штаба, там с первого дня был такой уровень, что трудно передать словами. Я думал, что попал в «Реал» из Мадрида. Второй раз приехал в национальную команду уже в конце сезона, но весной я забил шесть мячей в 10-ти матчах и был более уверен в себе.
Мог и дебютировать в спарринге с Мальтой, там всем давали играть, но накануне получил повреждение. А следующий вызов пришел через четыре года, уже перед Евро-2020…
Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что форварду Роману Яремчуку не хватает классного удара Довбыка.
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