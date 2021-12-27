Больше, чем в «Динамо». Стала известна зарплата Миколенко в «Эвертоне»
Довбык: «В Черкассах у Миколенко был такой же стремный район, как у меня»
Форвард «Днепра-1» уже играл в Европе, защитник «Динамо» близок к переходу в «Эвертон»
Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев
Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык в эфире YouTube-канала «BurBuzz» вспомнил Черкассы, где жили он и защитник «Динамо» Виталий Миколенко.
Ты один из звездных воспитанников черкасского футбола. В детстве не встречался на футбольных полях с Виталием Миколенко, Артемом Бондаренко?
Конечно, мы встречались.
Вы, случайно, не с одного двора?
Нет, мы все жили в разных районах. У Миколенко, кстати, район был такой же стремный, как у меня. Мы с ним ходили в одну спортивную школу.
Он был там лет до 12, а потом перешел в РВУФК или «Динамо». До 12 – 13 лет я его помню в Черкассах, а потом он ушел, и я его долго не видел.
Напомним, Миколенко близок к переходу в «Эвертон».
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