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Довбык: «В Черкассах у Миколенко был такой же стремный район, как у меня»

Форвард «Днепра-1» уже играл в Европе, защитник «Динамо» близок к переходу в «Эвертон»
Футбол Украинская Премьер-лига
13:21
Довбык: «В Черкассах у Миколенко был такой же стремный район, как у меня»
Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык в эфире YouTube-канала «BurBuzz» вспомнил Черкассы, где жили он и защитник «Динамо» Виталий Миколенко.

Ты один из звездных воспитанников черкасского футбола. В детстве не встречался на футбольных полях с Виталием Миколенко, Артемом Бондаренко?

Конечно, мы встречались.

Вы, случайно, не с одного двора?

Нет, мы все жили в разных районах. У Миколенко, кстати, район был такой же стремный, как у меня. Мы с ним ходили в одну спортивную школу.

Он был там лет до 12, а потом перешел в РВУФК или «Динамо». До 12 – 13 лет я его помню в Черкассах, а потом он ушел, и я его долго не видел.

Напомним, Миколенко близок к переходу в «Эвертон».

Сергей Стаднюк
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Теги

Артем Довбык Виталий Миколенко

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