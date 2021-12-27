Довбык: «В Черкассах у Миколенко был такой же стремный район, как у меня»

Форвард «Днепра-1» уже играл в Европе, защитник «Динамо» близок к переходу в «Эвертон»

Виталий Миколенко / Фото - ФК Динамо Киев Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык в эфире YouTube-канала «BurBuzz» вспомнил Черкассы, где жили он и защитник «Динамо» Виталий Миколенко. Ты один из звездных воспитанников черкасского футбола. В детстве не встречался на футбольных полях с Виталием Миколенко, Артемом Бондаренко? Конечно, мы встречались. Вы, случайно, не с одного двора? Нет, мы все жили в разных районах. У Миколенко, кстати, район был такой же стремный, как у меня. Мы с ним ходили в одну спортивную школу. Он был там лет до 12, а потом перешел в РВУФК или «Динамо». До 12 – 13 лет я его помню в Черкассах, а потом он ушел, и я его долго не видел. Напомним, Миколенко близок к переходу в «Эвертон».

Сергей Стаднюк