Довбык: «Видимо, я становлюсь джокером сборной Украины»

Форвард во второй раз забивает важный гол, выйдя с замены

Артем Довбык / фото - Футбол 1/2/3

Нападающий сборной Украины Артем Довбык прокомментировал победу в матче с Боснией и Герцеговиной (2:0), где ему удалось забить гол:

«В целом, сборная Украины провела хорошую игру, но главным для нас был результат, поэтому зачастую была вязкая игра. Сейчас у всех хорошее настроение, но все понимают, что мы прошли только 50% пути туда, куда мы стремимся. Рад забить очень важный гол за сборную Украины. Что касается хладнокровия в том моменте, то оно появляется тогда, когда ты часто играешь. У меня получилось забить уже второй гол за сборную после выхода на замену, наверное, становлюсь джокером».

Форвард вышел во втором тайме вместо Романа Яремчука и установил окончательный счет на табло.

Уже во второй раз игроку «Днепра-1» удалось отличиться после выхода на замену – ранее именно Довбык стал героем матча 1/8 Евро-2020 против Швеции, забив победный гол на 120-й минуте, появившись на поле со скамейки запасных.

Напомним, авторитетный портал назвал лучшего игрока матча Украины с Боснией и Герцеговиной.