Довбык вспомнил, как Кварцяный заставлял игроков пить овес

Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык в эфире YouTube-канала «BurBuzz» вспомнил сборы у известного украинского тренера Виталия Кварцяного.

Постоянно кросс, упражнения. Один мяч на 35 человек. Мы одним мячом играем. Я ни разу, наверное, мяча не коснулся. Мы играли 15 на 17, 17 на 17.

В 6:30 был подъем, выпивали овес. Он мне говорил: «Артем, я хочу, чтобы ты был как конь. Мне надо, чтобы ты пил овес». Я думал: «Какой овес?».

Просто был казан, мы его выпивали и бежали. Мы прибегали, ложились спать, потом опять вставали, кушали и бежали. За 7 дней я пробежал 105 км.