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Довбык вспомнил, как Кварцяный заставлял игроков пить овес

Форвард сборной Украины – о методах работы легендарного отечественного тренера
Футбол Украинская Премьер-лига
15:36
Довбык вспомнил, как Кварцяный заставлял игроков пить овес
Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык в эфире YouTube-канала «BurBuzz» вспомнил сборы у известного украинского тренера Виталия Кварцяного.

Такие сборы были у меня впервые, мы в день бегали по 15 км. Потом еще силовые упражнения были – «жабки», «кони». Такие у него упражнения были. Мяча не было. 7 дней мы были на Шацких озерах.

Постоянно кросс, упражнения. Один мяч на 35 человек. Мы одним мячом играем. Я ни разу, наверное, мяча не коснулся. Мы играли 15 на 17, 17 на 17.

В 6:30 был подъем, выпивали овес. Он мне говорил: «Артем, я хочу, чтобы ты был как конь. Мне надо, чтобы ты пил овес». Я думал: «Какой овес?».

Просто был казан, мы его выпивали и бежали. Мы прибегали, ложились спать, потом опять вставали, кушали и бежали. За 7 дней я пробежал 105 км.

Довбык также признался, что разговаривал с игроками о переходе в «Динамо».

Сергей Стаднюк
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Теги

Артем Довбык Виталий Кварцяный

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