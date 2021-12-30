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Довбык: «Я долго отдыхать не люблю»

Форвард «Днепра-1» рассказал, что изменилось в его жизни после того, как он начал вызываться в сборную
Футбол Сборная Украины
16:03
Довбык: «Я долго отдыхать не люблю»
Артем Довбык / Фото - УАФ

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык рассказал, что изменилось после того, как он снова начал вызываться в сборную Украины.

Когда начал ездить в сборную, выходных стало меньше, но это не страшно. Я долго отдыхать не люблю. Обычно в этот день стараюсь выспаться, ведь в «Днепре-1» у нас сейчас сбор на базе, как правило, в 9.30. Приходится вставать около восьми. Рановато.

В выходной люблю спокойно прогуляться по парку, сходить в SPA, в кино, потом где-то поужинать. Когда два или три дня выходных (но это в последнее время редкость), сразу еду домой – в Черкассы.

Ранее защитник «Шахтера» Николай Матвиенко рассказал, почему ему приятно играть против Довбыка.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

Артем Довбык СК Днепр-1

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