Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Довбык: «Я вообще не понял, за что меня вызвали в сборную Украины в первый раз»

Форвард «Днепр-1» вспомнил свой дебют в национальной команде
Футбол Сборная Украины
12:40
Довбык: «Я вообще не понял, за что меня вызвали в сборную Украины в первый раз»
Артем Довбык / Фото: Getty Images

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык в программе «BurBuzz» вспомнил свой дебют в сборной Украины.

– Как ты воспринял свой первый вызов в национальную сборную Украины? Ты ведь на тот момент сыграл всего десять минут за «молодежку». Это был какой-то большой аванс?

– Да. Тогда в Днепре было много молодых футболистов. Особенно выделялся Денис Баланюк. Он тогда был в очень хорошей форме и выглядел зрело. Такое ощущение, что меня вызвали в сборную вместе с ним за компанию, так как в клубе мы играли по тайму. Правда, он забивал, а я нет.

– Тогда в сборную только пришел Шевченко и ввел традицию посвящения. Почему ты не пел песен?

– Первый раз я вообще не понял, за что меня вызвали. Следующий мой вызов в сборную пришелся на вторую часть сезона в чемпионате, когда я забил 6 голов в десяти матчах. Как для молодого игрока, это было неплохо. Сборная Украины играла матч с Мальтой и посвящение должно было быть после игры. Все думали, что мы выиграем, но в итоге проиграли. Никто не пел. Потом был матч с Финляндией, мы выиграли, но о песне все забыли. Пронесло.

– То есть, тебя так и не посвятили полноценно в «сборники»?

– Да. Возможно, если бы меня сразу нормально посвятили, то и по-другому пошла моя карьера в сборной. А так все оттянулось на пять лет.

– Какую песню ты бы выбрал?

– Если честно, то я слабый певец. Выбрал бы что-то народное, например «Червона рута».

– Ну, ты ведь ходил в караоке?

– Да, конечно. Однако, я всегда там был больше в роли слушателя, чем исполнителя.


Ранее стало известно, что Довбык может оказаться в киевском «Динамо».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Артем Довбык СК Днепр-1

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Шевченко убедили. Довбык назвал человека, благодаря которому вышел на поле на Евро-2020
Шевченко убедили. Довбык назвал человека, благодаря которому вышел на поле на Евро-2020
Футбол Сборная Украины
12:48
Президент «Днепра-1»: «Победой в Кубке UEFA «Шахтер» прославил Бразилию, а не Украину»
Президент «Днепра-1»: «Победой в Кубке UEFA «Шахтер» прославил Бразилию, а не Украину»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:59
1
Довбык: «Дай бог, Украина поедет на ЧМ, у меня хорошее предчувствие»
Довбык: «Дай бог, Украина поедет на ЧМ, у меня хорошее предчувствие»
Футбол Сборная Украины
10:59
Президент «Днепра-1» – об украинских футболистах, которые едут в Россию: «Эти долбо*бы, наверное, еще живут в Советском Союзе»
Президент «Днепра-1» – об украинских футболистах, которые едут в Россию: «Эти долбо*бы, наверное, еще живут в Советском Союзе»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:06
Названо обстоятельство, благодаря которому Довбык смог попасть на Евро-2020
Названо обстоятельство, благодаря которому Довбык смог попасть на Евро-2020
Футбол Украинская Премьер-лига
07:41
Президент «Днепра-1»: «Когда Йовичевич завоюет с командой еврокубок, его ждет большое будущее»
Президент «Днепра-1»: «Когда Йовичевич завоюет с командой еврокубок, его ждет большое будущее»
Футбол Украинская Премьер-лига
27 декабря 20:59

Новости: Футбол

Вирт рассказал, сможет ли «Верес» выйти на поле нового стадионе в этом сезоне
Вирт рассказал, сможет ли «Верес» выйти на поле нового стадионе в этом сезоне
Украинская Премьер-лига
14:32
Рыкун: «Если бы украинскому футболисту до 2014-го года сказали, что поедешь играть в Бельгию, то он бы смеялся»
Рыкун: «Если бы украинскому футболисту до 2014-го года сказали, что поедешь играть в Бельгию, то он бы смеялся»
Украинская Премьер-лига
14:20
Вирт: «В январе в «Верес» приедут 3-4 иностранца»
Вирт: «В январе в «Верес» приедут 3-4 иностранца»
Украинская Премьер-лига
14:06
Стало известно, почему «Барселона» пока не может объявить о трансфере Торреса
Стало известно, почему «Барселона» пока не может объявить о трансфере Торреса
Примерa (Испания)
13:55
Шевченко хочет видеть в «Дженоа» форварда московского «Спартака»
Шевченко хочет видеть в «Дженоа» форварда московского «Спартака»
Серия А (Италия)
13:45
Луческу составил список из 12 игроков, которых готов отправить в «Динамо Бухарест»
Луческу составил список из 12 игроков, которых готов отправить в «Динамо Бухарест»
Украинская Премьер-лига
13:42
Источник: Капитан «Реала» завершит карьеру по окончанию сезона
Источник: Капитан «Реала» завершит карьеру по окончанию сезона
Примерa (Испания)
13:33
Экс-игрок «Металлиста» Рыкун: «Зачем бежать, если можно отдать пас? Сейчас смотрю футбол: 150 действий, 15-18 километров, и для чего это?»
Экс-игрок «Металлиста» Рыкун: «Зачем бежать, если можно отдать пас? Сейчас смотрю футбол: 150 действий, 15-18 километров, и для чего это?»
Украинская Премьер-лига
13:32
Роналдиньо: «Все игроки мира хотят выступать в ПСЖ»
Роналдиньо: «Все игроки мира хотят выступать в ПСЖ»
В Европе
13:22
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
9
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 17:46
Все новости