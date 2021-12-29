Довбык заявил, что Месси не должен был получать «Золотой мяч» в 2021 году

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Форвард «Днепра-1» Артем Довбык назвал лучшего игрока на своей позиции:



В любом случае, считаю, что в 2021 году не Месси нужно было вручать Золотой мяч. Больше этого заслуживал Левандовский. Для меня поляк – это на сегодня эталон нападающего. Он и Холанд – настоящие машины по забиванию голов.