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Довбык заявил, что Месси не должен был получать «Золотой мяч» в 2021 году

Форвард считает, что награду заслуживал Левандовски
Футбол Украинская Премьер-лига
18:54
Довбык заявил, что Месси не должен был получать «Золотой мяч» в 2021 году
Фото: scdnipro1.com.ua

Форвард «Днепра-1» Артем Довбык назвал лучшего игрока на своей позиции:

Месси. Лучший игрок мира на протяжении последнего десятилетия. Тут, конечно, без вариантов – это гений футбола. Хотя лично мне больше нравится Криштиану Роналду.

В любом случае, считаю, что в 2021 году не Месси нужно было вручать Золотой мяч. Больше этого заслуживал Левандовский. Для меня поляк – это на сегодня эталон нападающего. Он и Холанд – настоящие машины по забиванию голов.

Напомним, что Довбык не прочь сменить команду. Клуб готов расстаться с игроком за восьмизначную сумму.

Источник: zbirna.com Олег Шумейко-младший
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Теги

Артем Довбык Лионель Месси Роберт Левандовски

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