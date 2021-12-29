Довбык назвал лучший гол в карьере – он вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро-2020
Довбык заявил, что Месси не должен был получать «Золотой мяч» в 2021 году
Форвард считает, что награду заслуживал Левандовски
Фото: scdnipro1.com.ua
Форвард «Днепра-1» Артем Довбык назвал лучшего игрока на своей позиции:
Месси. Лучший игрок мира на протяжении последнего десятилетия. Тут, конечно, без вариантов – это гений футбола. Хотя лично мне больше нравится Криштиану Роналду.
В любом случае, считаю, что в 2021 году не Месси нужно было вручать Золотой мяч. Больше этого заслуживал Левандовский. Для меня поляк – это на сегодня эталон нападающего. Он и Холанд – настоящие машины по забиванию голов.
Напомним, что Довбык не прочь сменить команду. Клуб готов расстаться с игроком за восьмизначную сумму.
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