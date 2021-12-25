Довбык: «Жена подумала, что я сумасшедший, когда я сказал, что хочу на Евро-2020»

Форвард громко заявил о себе на турнире

Артем Довбык / фото - ВВС Нападающий СК «Днепр-1» Артем Довбык рассказал о своем пути к выступлению за сборную Украины на Евро-2020: «Недавно вспоминал с женой, как зимой мы ехали в отпуск, а команда шла на последнем месте. Я сказал ей, что хочу поехать на Евро-2020. Я не знал, как это сделать, но как-нибудь надо поехать. Мы шли на последнем месте, и она, наверное, подумала, что я — сумасшедший. Но я говорил, что хочу попасть на Евро, и это будет моя цель номер один. Это была моя мечта, которую я загадал в новогоднюю ночь. Просто так ничего не бывает, поэтому хорошо, что все так случилось». Форвард сумел попасть в заявку национальной команды на чемпионат Европы, где впервые вышел на поле лишь в матче 1/8 со Швецией. Украинец забил гол на последней минуте овертаймов, отправив «сине-желтых» в четвертьфинал. В нынешнем сезоне нападающий является лучшим бомбардиром УПЛ, забив 14 мячей. Напомним, ранее Довбык назвал европейский топ-чемпионат, где планирует оказаться в ближайшие полгода.