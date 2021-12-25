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Довбык: «Жена подумала, что я сумасшедший, когда я сказал, что хочу на Евро-2020»

Форвард громко заявил о себе на турнире
Футбол Украинская Премьер-лига
14:30
Довбык: «Жена подумала, что я сумасшедший, когда я сказал, что хочу на Евро-2020»
Артем Довбык / фото - ВВС

Нападающий СК «Днепр-1» Артем Довбык рассказал о своем пути к выступлению за сборную Украины на Евро-2020:

«Недавно вспоминал с женой, как зимой мы ехали в отпуск, а команда шла на последнем месте. Я сказал ей, что хочу поехать на Евро-2020. Я не знал, как это сделать, но как-нибудь надо поехать.

Мы шли на последнем месте, и она, наверное, подумала, что я — сумасшедший. Но я говорил, что хочу попасть на Евро, и это будет моя цель номер один.

Это была моя мечта, которую я загадал в новогоднюю ночь. Просто так ничего не бывает, поэтому хорошо, что все так случилось».

Форвард сумел попасть в заявку национальной команды на чемпионат Европы, где впервые вышел на поле лишь в матче 1/8 со Швецией. Украинец забил гол на последней минуте овертаймов, отправив «сине-желтых» в четвертьфинал.

В нынешнем сезоне нападающий является лучшим бомбардиром УПЛ, забив 14 мячей.

Напомним, ранее Довбык назвал европейский топ-чемпионат, где планирует оказаться в ближайшие полгода.

 

Источник: BurBuzz Павел Харченко
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Теги

Артем Довбык Артем Довбик сборная Украины (футбол)

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