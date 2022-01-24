Довбыком интересуются в двух из топ-5 чемпионатов

Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1

Известный агент Алекс Великих рассказал об интересе к нападающему «Днепра-1» Артему Довбыку со стороны зарубежных клубов.

В Англии и Германии действительно есть клубы, которые хотели бы видеть Артема уже этой зимой, это я знаю точно. В Италии также есть клубы, которые не против пригласить этого талантливого форварда, однако ценник за футболиста сборной Украины их несколько отпугивает. Все-таки Довбык сейчас стоит много больше, чем до чемпионата Европы и последовавшего за ним удачного первого круга сезона 2021-22.

Такие клубы, как «Торино», «Болонья», «Сампдория», конечно, хотят приобрести способного центрфорварда, но думаю, что эти команды не совсем подходят для построения карьеры игрока. Все-таки Довбык – футболист более зрелый, и его типология клубов – это «Лацио», «Фиорентина», «Аталанта», возможно, даже «Милан».

У каждого из этих клубов своя история с нападающими, и именно динамика их развития может серьезно влиять на возможность приобретения украинского форварда уже в это трансферное окно. Но, безусловно, активности в этом направлении наблюдаются. Агент футболиста регулярно общается с итальянскими клубами и старается найти наилучший вариант для всех сторон, включая «Днепр-1».

В сложившейся ситуации, с учетом и возможных матчей в сборной Украины, и не кажущейся мне нереальной успешной квалификации на ЧМ-2022, Довбык может получить дополнительную витрину. Но однозначно – торопиться до лета никто не будет. Игрок сильный, позиция востребованная, класс и возраст таковы, что Довбык станет игроком топ-чемпионата уже в этом году.