Миколенко вернулся в общую группу «Эвертона» и готовится к следующему матчу
Доверится ли Лэмпард Миколенко в АПЛ? «Ньюкасл» – «Эвертон». Онлайн трансляция
Дебют тренера с «ирисками» в чемпионате
12:05
Виталий Миколенко / Фото: Twitter
Во вторник, 8-го февраля, «Ньюкасл» примет «Эвертон» в 24-м туре чемпионата Англии.
Это будет дебютный матч для Фрэнка Лэмпарда во главе «Эвертона» в АПЛ. Выпустит ли специалист украинца Виталия Миколенко в старте?
Текстовая онлайн трансляция матча «Ньюкасл» – «Эвертон» будет доступна в этой новости. Начало – в 21:45.
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