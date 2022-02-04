Доверится ли Лэмпард Миколенко в АПЛ? «Ньюкасл» – «Эвертон». Онлайн трансляция

Дебют тренера с «ирисками» в чемпионате

Виталий Миколенко / Фото: Twitter

Во вторник, 8-го февраля, «Ньюкасл» примет «Эвертон» в 24-м туре чемпионата Англии.

Это будет дебютный матч для Фрэнка Лэмпарда во главе «Эвертона» в АПЛ. Выпустит ли специалист украинца Виталия Миколенко в старте?

Текстовая онлайн трансляция матча «Ньюкасл» – «Эвертон» будет доступна в этой новости. Начало – в 21:45.