Игрок «Львова»: «Были проблемы с физическим состоянием, возможно, из-за эпидемии ковида, которая у нас была»
Довгий – о разгромном поражении: «Подмоемся – и дальше»
Львовяне не смогли ничего поделать с соперником
Алексей Довгий / фото - FootBoom
Хавбек «Львова» Алексей Довгий поделился впечатлениями от разгромного поражения «Ворскле» (1:4) в матче 3 тура УПЛ:
«По шапке получили нормально. Как говорится, подмоемся – и дальше.
Каждый матч сейчас для нас очень важный. Главное – не закапываться».
Довгий как раз и забил единственный мяч своей команды в том поединке, оформив на последних минутах гол престижа.
«Львов» пока что не выиграл ни одного матча в этом розыгрыше УПЛ и набрал лишь одно очко за три поединка.
Напомним, тренер «Львова» назвал свою ошибку, приведшую к разгрому от «Ворсклы».
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