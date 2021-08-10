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Довгий – о разгромном поражении: «Подмоемся – и дальше»

Львовяне не смогли ничего поделать с соперником
Футбол Украинская Премьер-лига
15:55
Довгий – о разгромном поражении: «Подмоемся – и дальше»
Алексей Довгий / фото - FootBoom

Хавбек «Львова» Алексей Довгий поделился впечатлениями от разгромного поражения «Ворскле» (1:4) в матче 3 тура УПЛ:

«По шапке получили нормально. Как говорится, подмоемся – и дальше.

Каждый матч сейчас для нас очень важный. Главное – не закапываться».

Довгий как раз и забил единственный мяч своей команды в том поединке, оформив на последних минутах гол престижа.

«Львов» пока что не выиграл ни одного матча в этом розыгрыше УПЛ и набрал лишь одно очко за три поединка.

Напомним, тренер «Львова» назвал свою ошибку, приведшую к разгрому от «Ворсклы».

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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ФК Львов Ворскла

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