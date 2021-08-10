Довгий – о разгромном поражении: «Подмоемся – и дальше»

Львовяне не смогли ничего поделать с соперником

Алексей Довгий / фото - FootBoom

Хавбек «Львова» Алексей Довгий поделился впечатлениями от разгромного поражения «Ворскле» (1:4) в матче 3 тура УПЛ:

«По шапке получили нормально. Как говорится, подмоемся – и дальше. Каждый матч сейчас для нас очень важный. Главное – не закапываться».

Довгий как раз и забил единственный мяч своей команды в том поединке, оформив на последних минутах гол престижа.

«Львов» пока что не выиграл ни одного матча в этом розыгрыше УПЛ и набрал лишь одно очко за три поединка.

Напомним, тренер «Львова» назвал свою ошибку, приведшую к разгрому от «Ворсклы».