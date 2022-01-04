Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняЗа право встретиться с Усиком завязывается рубка. Обязательного претендента хотят отодвинуть

Дождались! Лунин сыграет свой первый матч за «Реал» в сезоне

Анчелотти даст украинцу шанс
Футбол Украинские легионеры
13:10
Дождались! Лунин сыграет свой первый матч за «Реал» в сезоне
Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF

Завтра, 5-го января мадридский «Реал» сыграет в Кубке Испании с «Алькояно» из третьего дивизиона.

Именно в этой встрече украинский голкипер Андрей Лунин проведет свою первую игру в сезоне, сообщает издание Marca.

У вратаря лишь одна официальная игра за «сливочных» – против того же «Алькояно» в прошлом сезоне.

Предполагается, что если «Реал» сможет выйти в следующую стадию этого турнира, то и остальные кубковые матчи будут отданы на откуп украинцу.

Это не новая практика для мадридской команды, ведь ранее в сезоне 18/19 Куртуа и Навас получали игровое время в разных турнирах, а в кампании 13/14 в такой же ситуации были Касильяс и Лопес.

Ранее главный тренер мадридцев Карло Анчелотти назвал единственную причину, по которой Лунин не имеет игровой практики.

 

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Реал Мадрид (футбол) Андрей Лунин

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Близкий к Анчелотти агент: «Реал» предложил ПСЖ 50 миллионов евро за Мбаппе, чтобы подписать его в январе»
Близкий к Анчелотти агент: «Реал» предложил ПСЖ 50 миллионов евро за Мбаппе, чтобы подписать его в январе»
Футбол Примерa (Испания)
13:55
Рюдигер провел переговоры сразу с четырьмя топ-клубами, но еще может остаться в «Челси»
Рюдигер провел переговоры сразу с четырьмя топ-клубами, но еще может остаться в «Челси»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
03 января 20:19
В Испании сообщили, что подписание Мбаппе «Реалом» согласовано на 100%
В Испании сообщили, что подписание Мбаппе «Реалом» согласовано на 100%
Футбол Примерa (Испания)
03 января 16:13
6 главных желаний украинского футбольного фаната в 2022-м году
Мнение
6 главных желаний украинского футбольного фаната в 2022-м году
Футбол Украинская Премьер-лига
03 января 15:30
Анчелотти – о поражении «Хетафе»: «Задержались в отпуске. «Реал» еще праздновал»
Анчелотти – о поражении «Хетафе»: «Задержались в отпуске. «Реал» еще праздновал»
Футбол Примерa (Испания)
02 января 19:45
«Реал» уступил аутсайдеру, во второй раз за три игры потеряв очки
«Реал» уступил аутсайдеру, во второй раз за три игры потеряв очки
Футбол Примерa (Испания)
02 января 16:55

Новости: Футбол

Миколенко: «Когда все согласовали с «Эвертоном» я, наверное, минут 30 плакал»
Миколенко: «Когда все согласовали с «Эвертоном» я, наверное, минут 30 плакал»
Украинские легионеры
14:53
Русин досрочно вернется в «Динамо» из «Днепра-1»
Русин досрочно вернется в «Динамо» из «Днепра-1»
Украинская Премьер-лига
14:41
Педриньо показал, как на отдыхе разорвал соперников в необычной игре с мячом
Педриньо показал, как на отдыхе разорвал соперников в необычной игре с мячом
Украинская Премьер-лига
14:22
Лавриненко: «Не так просто организовать трансфер из «Динамо» в «Ингулец»
Лавриненко: «Не так просто организовать трансфер из «Динамо» в «Ингулец»
Украинская Премьер-лига
14:17
Французское издание не включило Месси и Роналду в символическую сборную года
Французское издание не включило Месси и Роналду в символическую сборную года
В Европе
14:05
Агент: «Скоро Эриксен расскажет о своих планах»
Агент: «Скоро Эриксен расскажет о своих планах»
В Европе
13:56
Близкий к Анчелотти агент: «Реал» предложил ПСЖ 50 миллионов евро за Мбаппе, чтобы подписать его в январе»
Близкий к Анчелотти агент: «Реал» предложил ПСЖ 50 миллионов евро за Мбаппе, чтобы подписать его в январе»
Примерa (Испания)
13:55
Доннарумма: «В ПСЖ давление сильнее чем в «Милане». Я в клубе, который хочет взять все трофеи»
Доннарумма: «В ПСЖ давление сильнее чем в «Милане». Я в клубе, который хочет взять все трофеи»
Лига 1 (Франция)
13:30
Дождались! Лунин сыграет свой первый матч за «Реал» в сезоне
Дождались! Лунин сыграет свой первый матч за «Реал» в сезоне
Украинские легионеры
13:10
Все новости

Популярные новости

У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
02 января 07:48
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
02 января 03:52
5
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Видео пяти нокдаунов и нападения на рефери в поединке Выхрист – Киладзе
Бокс Профессиональный бокс
02 января 04:30
Все новости