Дождались! Лунин сыграет свой первый матч за «Реал» в сезоне

Анчелотти даст украинцу шанс

Андрей Лунин / фото - Real Madrid CF

Завтра, 5-го января мадридский «Реал» сыграет в Кубке Испании с «Алькояно» из третьего дивизиона.

Именно в этой встрече украинский голкипер Андрей Лунин проведет свою первую игру в сезоне, сообщает издание Marca.

У вратаря лишь одна официальная игра за «сливочных» – против того же «Алькояно» в прошлом сезоне.

Предполагается, что если «Реал» сможет выйти в следующую стадию этого турнира, то и остальные кубковые матчи будут отданы на откуп украинцу.

Это не новая практика для мадридской команды, ведь ранее в сезоне 18/19 Куртуа и Навас получали игровое время в разных турнирах, а в кампании 13/14 в такой же ситуации были Касильяс и Лопес.

Ранее главный тренер мадридцев Карло Анчелотти назвал единственную причину, по которой Лунин не имеет игровой практики.