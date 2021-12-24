Дождутся Миколенко? Матч «Эвертона» в АПЛ был перенесен из-за коронавируса

В распоряжении тренера лишь 9 полевых игроков

фото - Everton FC

Матч 19-го тура АПЛ между «Бернли» и «Эвертоном» был перенесен на неопределенный срок, сообщает официальный сайт лиги.

Изначально, боссы чемпионата отказывались откладывать проведение игры, которая была запланирована на 26-е декабря.

Но так как в составе «Эвертона» большое количество зараженных (в распоряжении Бенитеса лишь 12 футболистов, из которых 9 – полевые игроки), то игру решили перенести.

Этот матч стал уже 11-м в АПЛ, который был отменен из-за коронавируса.

Возможно, следующий матч команды пройдет уже вместе с Виталием Миколенко в составе, ведь, по информации СМИ, о трансфере защитника объявят после Нового года.

Тем не менее, первые пострадавшие команды уже вернулись в строй. Два английских гранда вылечились и приступили к тренировкам.