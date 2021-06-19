Драгович: «Выключить левую ногу Ярмоленко – уже будет успехом»

Драгович и Ярмоленко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник сборной Австрии Александар Драгович поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Украины. Также экс-игрок «Динамо» высказался о встрече с бывшим одноклубником Андреем Ярмоленко. Слова центрбека передает официальный сайт UEFA.

Ярмоленко продемонстрировал в первых двух матчах, насколько он важен и что у него за левая нога. Мы видели его гол голландцам. Он подвижен, быстр и обычно играет на правом крае, то есть в девяти из десяти случаев будет смещаться в центр. Если выключить его левую из игры, это уже успех.

У украинцев много молодежи, особенно в обороне. Эта команда действует плотно, не оставляет свободных зон. Впереди есть мастера, вроде Ярмолено и отыгравшего превосходный сезон в «Аталанте» Малиновского. У него тоже роскошная левая. Мы знаем их сильные стороны, но и слабости тоже. Надо ими воспользоваться.

Хвати ли нам очка? Мы подсчетами заниматься не будем. Ставим цель взять три очка, как старались это сделать в матчах с Северной Македонией и Нидерландами.