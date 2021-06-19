Драгович: «Выключить левую ногу Ярмоленко – уже будет успехом»
Защитник сборной Австрии Александар Драгович поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Украины. Также экс-игрок «Динамо» высказался о встрече с бывшим одноклубником Андреем Ярмоленко. Слова центрбека передает официальный сайт UEFA.
Мы многого от себя ждали в матче с голландцами, но уже после восьми минут уступали в счете, и наш игровой план пошел псу под хвост. Нет смысла зацикливаться на этом, мы заслужили поражение. В целом играли мы не так уж и плохо, но должны были создавать больше опасных моментов. Нельзя вешать нос, жизнь продолжается. Надо со всем вниманием отнестись к финалу с украинцами.
Ярмоленко продемонстрировал в первых двух матчах, насколько он важен и что у него за левая нога. Мы видели его гол голландцам. Он подвижен, быстр и обычно играет на правом крае, то есть в девяти из десяти случаев будет смещаться в центр. Если выключить его левую из игры, это уже успех.
У украинцев много молодежи, особенно в обороне. Эта команда действует плотно, не оставляет свободных зон. Впереди есть мастера, вроде Ярмолено и отыгравшего превосходный сезон в «Аталанте» Малиновского. У него тоже роскошная левая. Мы знаем их сильные стороны, но и слабости тоже. Надо ими воспользоваться.
Хвати ли нам очка? Мы подсчетами заниматься не будем. Ставим цель взять три очка, как старались это сделать в матчах с Северной Македонией и Нидерландами.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть 21 июня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Австрия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.
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