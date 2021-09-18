Драка, полиция и VAR. Как закончился 103-минутный матч «Динамо» с «Александрией»

Скандальная концовка центрального матча тура

фото - ФК Динамо

В матче восьмого тура УПЛ киевское «Динамо» принимало на своем поле «Александрию» (1:0).

На 7 компенсированной минуте второго тайма рефери после просмотра VAR назначил пенальти за фол хавбека «Александрии» Сергея Рыбалки. Удар с точки уверенно реализовал Виктор Цыганков.

На трибунах далеко не с радостью восприняли результат игры, что привело к драке болельщиков. Пришлось вмешаться полиции.

Ситуация на поле также накалилась и после стычки игроков соперников удаление схлопотал хавбек гостей Игорь Кирюханцев.

Лишь спустя 13 минут дополнительного времени главный арбитр матча дал финальный свисток.

Напомним, защитник «Динамо» Виталий Миколенко раскрыл, почему летом не сменил чемпионат на итальянский.