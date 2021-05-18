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Дракслер продлил контракт с ПСЖ
Полузащитник останется в команде еще на три года
18 мая 09:26
Фото: ПСЖ
Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер продлил контракт с клубом.
27-летний игрок поставил подписать под новым контрактом с парижанами. Договор рассчитан до 2024 года, сообщает сайт клуба.
Предыдущий контракт истекал в конце сезона. В составе ПСЖ Юлиан играет с 2017-го года, когда перешел из «Вольфсбурга».
Сообщалось об интересе к Юлиану со стороны «Баварии».
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