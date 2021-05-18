Дракслер продлил контракт с ПСЖ

Полузащитник останется в команде еще на три года

Фото: ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер продлил контракт с клубом.

27-летний игрок поставил подписать под новым контрактом с парижанами. Договор рассчитан до 2024 года, сообщает сайт клуба.

Предыдущий контракт истекал в конце сезона. В составе ПСЖ Юлиан играет с 2017-го года, когда перешел из «Вольфсбурга».

Сообщалось об интересе к Юлиану со стороны «Баварии».