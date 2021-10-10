Дрогба – о критике Мбаппе: «Мы иногда забываем, насколько он молод»

В 22 года игрок уже достиг серьезных высот

Килиан Мбаппе / фото - Playmaker

Бывший ивуарийский форвард «Челси» Дидье Дрогба высказался по поводу критики форварда сборной Франции Килиана Мбаппе после неудачного выступления на Евро-2020. Экс-нападающего цитирует TF1.

«Мы слегка перегибаем с ним. Мы часто забываем, что Килиан ещё молод, он всё ещё находится в процессе обучения. Он уже вышел за рамки? Да, но разве это повод вытирать об него руки? Во Франции люди слишком резко меняют своё мнение».

Чемпион мира в составе «трехцветных» не лучшим образом провел прошедший чемпионат Европы. У форварда лишь одна голевая передача за 4 матча, а в игре 1/8 с Швейцарией Килиан не реализовал решающий пенальти, из-за чего французы покинули турнир.

В новом клубном сезоне на счету 22-летнего нападающего 9 голевых действий за 11 поединков.

Также этим летом вокруг игрока развернулась масштабная трансферная сага – Мбаппе хотел перейти в «Реал», а «сливочные» были готовы заплатить за него 200 миллионов евро, но боссы ПСЖ не отпустили форварда.

В мадридском клубе говорят, что игрок придет в команде следующим летом в качестве бесплатного агента, что вызывает яростную реакцию руководства парижан, которое требует применить санкции в отношении испанского гранда.