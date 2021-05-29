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22:00 Манчестер Сити - Челси 0:0 1-й тайм
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Дрогба поддержал «Челси» перед финалом Лиги чемпионов: «Будьте на высоте. Верьте»

Начало матча – в 22:00
Футбол Лига чемпионов UEFA
20:11
Дрогба поддержал «Челси» перед финалом Лиги чемпионов: «Будьте на высоте. Верьте»
Фото: Sky Sports

Экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба через свой Twitter поддержал команду перед финалом Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Играйте так, будто это ваш последний шанс выступить в Лиге чемпионов. Будьте на высоте. Верьте. Верьте. Это у вас в ДНК. Это наше наследие.

Вперед, «синие»! Вперед, «Челси»!»

Начало матча - в 22:00.

Смотреть онлайн матч «Манчестер Сити» – «Челси» можно будет на нашем сайте. Также смотрите текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси» на XSPORT.ua.


 

Андрей Усмонов
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Теги

Челси Манчестер Сити Дидье Дрогба

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