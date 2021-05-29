Дрогба поддержал «Челси» перед финалом Лиги чемпионов: «Будьте на высоте. Верьте»

ЧМ-2021. Словакия – Дания. Видео трансляция
20:15
Экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба через свой Twitter поддержал команду перед финалом Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
«Играйте так, будто это ваш последний шанс выступить в Лиге чемпионов. Будьте на высоте. Верьте. Верьте. Это у вас в ДНК. Это наше наследие.
Вперед, «синие»! Вперед, «Челси»!»
B.E.L.I.E.V.E. @chelseafc @championsleague pic.twitter.com/iIn2eqdw6A— Didier Drogba (@didierdrogba) May 29, 2021
Начало матча - в 22:00.
Смотреть онлайн матч «Манчестер Сити» – «Челси» можно будет на нашем сайте. Также смотрите текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси» на XSPORT.ua.
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