Дрогба: «Салах побьет все мои рекорды. Хочется плакать»

Египтянин находится в потрясающей форме

Мохаммед Салах и Дидье Дрогба / фото - talkSPORT

Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба оценил выступления вингера «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха. Ивуарийца цитирует Liverpool Echo.

«Если он продолжит так играть, то побьёт все мои рекорды. Хочется плакать!»

Ранее египтянин побил рекорд Дрогба, став лучшим африканским бомбардиром в истории АПЛ. На счету ивуарийца – 104 гола в составе «аристократов», а Салах записал на свой счет уже 107 результативных выстрелов.

Также Дрогба является лучшим бомбардиром английской команды в истории Лиги чемпионов, а также африканским футболистом с наибольшим количество матчей в еврокубках.

Ранее и египтянин и ивуариец вместе защищали цвета «Челси».

Напомним, ранее Салах был признан лучшим футболистом АПЛ в октябре.