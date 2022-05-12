Дружина ветерана збірної України: «Мені ще дітей у школу влаштовувати, старшу в університет, тому чоловік буде надалі грати»

Родина Андрія П'ятова / Фото: Футбол 24

Дружина воротаря «Шахтаря» та збірної України Андрія П’ятова Юлія повідомила, що її чоловік поки не буде завершувати кар’єру гравця.

Щодо «Шахтаря», це залежатиме лише від самого клубу. Чи потрібний Андрій гірника». Взагалі незрозуміло, що відбуватиметься з футболом, ніхто не знає. Нема відповіді, де відбудеться чемпіонат, чи буде він.

Якщо клуб оголосить, що не гратиме, то я проситиму чоловіка шукати команду де завгодно. Мені треба дітей у школу влаштовувати, старшу в університет, іншого у садок. Нам треба працювати, я не працюю, але я готова це робити.

Хотілося б залишитись у «Шахтарі». Ми вже близькі сім’ями футболістів, кілька років разом і пережили моменти, які хочеться зберегти та не втрачати один одного. Боляче буде кидати. «Шахтар» – це наше життя, велика частина нашого життя».