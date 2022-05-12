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Дружина ветерана збірної України: «Мені ще дітей у школу влаштовувати, старшу в університет, тому чоловік буде надалі грати»

Андрію, якщо тебе тримають в заручниках – кліпни
Футбол Украинская Премьер-лига
18:26
Дружина ветерана збірної України: «Мені ще дітей у школу влаштовувати, старшу в університет, тому чоловік буде надалі грати»
Родина Андрія П'ятова / Фото: Футбол 24

Дружина воротаря «Шахтаря» та збірної України Андрія П’ятова Юлія повідомила, що її чоловік поки не буде завершувати кар’єру гравця.

«Завершити кар’єру – ні. Я бачу, що він готовий грати. Андрій каже: «У мене є порох у порохівницях, я готовий працювати». До цього часу ми знову залишилися без дому, звичайно, потрібно працювати. Він готовий, має сили. Можливо, це ще більше мотивує і дає енергію, що рано розслаблятися.

Щодо «Шахтаря», це залежатиме лише від самого клубу. Чи потрібний Андрій гірника». Взагалі незрозуміло, що відбуватиметься з футболом, ніхто не знає. Нема відповіді, де відбудеться чемпіонат, чи буде він.

Якщо клуб оголосить, що не гратиме, то я проситиму чоловіка шукати команду де завгодно. Мені треба дітей у школу влаштовувати, старшу в університет, іншого у садок. Нам треба працювати, я не працюю, але я готова це робити.

Хотілося б залишитись у «Шахтарі». Ми вже близькі сім’ями футболістів, кілька років разом і пережили моменти, які хочеться зберегти та не втрачати один одного. Боляче буде кидати. «Шахтар» – це наше життя, велика частина нашого життя».

Зараз П’ятов знаходиться у розташуванні збірної України і готується до матчу проти Шотландії в стиках на ЧС-2022.

Источник: footballua.tv Петр Приходько
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Теги

Андрей Пятов Шахтер Донецк

Комментарии 1

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12 мая 2022г. 18:52
А что мало заработал? А недвижимость осталась в Донецке! И в аренду уже не здаш! А в куеве прикупить не успели! Вот и приходиться выкручиватся тысяч за 30 в месяц! Долларов! Он теперь как зюзюлька за румынский колхоз будет до смерти играть! Так что привыкайте к мамалыге!
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