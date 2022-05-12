Дружина ветерана збірної України: «Мені ще дітей у школу влаштовувати, старшу в університет, тому чоловік буде надалі грати»
Дружина воротаря «Шахтаря» та збірної України Андрія П’ятова Юлія повідомила, що її чоловік поки не буде завершувати кар’єру гравця.
«Завершити кар’єру – ні. Я бачу, що він готовий грати. Андрій каже: «У мене є порох у порохівницях, я готовий працювати». До цього часу ми знову залишилися без дому, звичайно, потрібно працювати. Він готовий, має сили. Можливо, це ще більше мотивує і дає енергію, що рано розслаблятися.
Щодо «Шахтаря», це залежатиме лише від самого клубу. Чи потрібний Андрій гірника». Взагалі незрозуміло, що відбуватиметься з футболом, ніхто не знає. Нема відповіді, де відбудеться чемпіонат, чи буде він.
Якщо клуб оголосить, що не гратиме, то я проситиму чоловіка шукати команду де завгодно. Мені треба дітей у школу влаштовувати, старшу в університет, іншого у садок. Нам треба працювати, я не працюю, але я готова це робити.
Хотілося б залишитись у «Шахтарі». Ми вже близькі сім’ями футболістів, кілька років разом і пережили моменти, які хочеться зберегти та не втрачати один одного. Боляче буде кидати. «Шахтар» – це наше життя, велика частина нашого життя».
Зараз П’ятов знаходиться у розташуванні збірної України і готується до матчу проти Шотландії в стиках на ЧС-2022.