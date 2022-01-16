Дубинчак: «Буду стараться изо всех сил занять место Миколенко»

Владислав Дубинчак / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак высказался по поводу возвращения в команду на месте Виталия Миколенко.

Чего не хватило, чтобы конкурировать с Миколенко? Не знаю. Могу сказать только, что на то время он был игроком основного состава, а мог его лишь подменять. Но вместо того, чтобы сидеть в запасе я уехал в аренду на полгода чтобы играть там и быть готовым к этому моменту, который настал сейчас.

Улучшил ли свои качества? Конечно. Мы с командой добились хорошего результата, она занимает на данный момент третье место в УПЛ. Я хорошо себя проявлял, играя там. Поэтому я доволен этим периодом, как и тем, что сейчас в хорошем тонусе подхожу к этому ответственному моменту. Хорошо, что все так сложилось.

Я начал готовиться с 26 декабря, когда был на отдыхе. Старался каждый день ходить в зал, но без беговой работы – просто держать мышцы в тонусе. А с 3 января приступил к беговой работе. В тот момент был в Днепре.

Ребята в прошлом сезоне стали чемпионами, а я нет, поэтому у меня много желания, много амбиций. Я хочу быть чемпионом и буду прикладывать все усилия чтобы этого добиться.