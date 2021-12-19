Дубинчак высказался о готовности вернуться в «Динамо», чтобы заменить Миколенко

Защитник находится в аренде в «Днепре-1»

Владислав Дубинчак / фото - СК Днепр-1

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак, выступающий на правах аренды за «Днепр-1» высказался о возможном возвращении в киевский клуб.

Часть летней подготовки к сезону ты провел в «Динамо» – каковы впечатления?

«В первую очередь бросилось в глаза то, как прибавили мои бывшие партнеры, мои друзья. Могу только порадоваться за них – это уже совсем другой уровень! Что до тренировок, то они проходили в удовольствие. Организация, качество, разнообразие, интенсивность – все по высшему разряду».

Общался ли с Мирчей Луческу?

«После одного из спаррингов на сборах он подозвал меня – припомнил ситуации, в которых, по его мнению, я принимал неверные решения, подсказал, как нужно было сыграть правильнее. А уже после того, как я вернулся в Днепр, Луческу позвонил – пожелал удачи, уточнил, какой хочет видеть мою игру, как я должен себя вести вне поля. Изложил свой взгляд на мою ситуацию, заверил, что будет следить за моими выступлениями. Было приятно. Такой жест со стороны тренера – очень важен».

Возвращение в «Динамо» выглядело бы заманчивым, но и таило бы в себе неизвестность. Твой нынешний клуб пока не борется за «золото», но зато здесь ты – на первых ролях. Дилемма?

«Для того, чтобы понять, готов ли я играть в «Динамо», я должен сначала попасть в его основную обойму. А чтобы получить свой шанс, нужно набраться терпения, какое-то время посидеть на лавочке – это тоже очевидно. Но оценивая ситуацию глобально, твердому статусу запасного в топовой команде я всегда предпочту регулярную игровую практику в команде поскромнее. Если меня снова вызовут в Киев, я, конечно, поеду и буду делать все, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Хотя понимаю, что одного моего желания мало – все будет решаться на уровне руководителей клубов и тренеров. Так что сейчас я полностью сосредоточен на выступлениях за «Днепр-1» и стоящих перед ним задачах».

Каковы же ни?

«Перед сезоном мы нацеливались на одну из путевок в еврокубки, однако теперь, с учетом той игры и тех результатов, которые стала показывать команда, наверное, надо повышать ставки. Если мы упустим третье место, я в любом случае сочту это неудачей».

Киевляне вернут защитника, если все-таки состоится трансфер Виталия Миколенко в «Эвертон».

Ранее стало известно, когда объявят о переходе украинца в ливерпульский клуб.