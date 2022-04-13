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Дубль Беседина и крутой жест Вербича. «Динамо» провело первый матч после полномасштабного вторжения россии и победило
«Легия» уступила киевлянам на своем поле
Фото: пресс-служба Динамо
Киевское «Динамо в рамках благотворительного турне провело матч с «Легией».
Киевляне открыли счет уже на 3-й минуте, отличился Буяльский. В начале второго тайма поляки сравняли счет, но затем Артем Беседин сделал дубль и это принесло «Динамо» победу.
Отметим, что вингер «Динамо» Беньямин Вербич отыграл по одному из таймов за каждую из команд. Вербич принадлежит «Динамо», но выступает в «Легии» в аренде до лета.
Товарищеский матч
«Легия» – «Динамо» 1:3
Голы: Стржалек, 54 – Буяльский, 3, Беседин, 57, 71
Следующим соперником «Динамо» станет «Галатасарай», матч состоится уже завтра, 14 апреля.
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