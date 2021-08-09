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Дубль Безбородько вывел «Десну» на первую строчку в УПЛ

У черниговского клуба 9 очков в 3 матчах
Футбол Украинская Премьер-лига
9 августа 21:31
Дубль Безбородько вывел «Десну» на первую строчку в УПЛ
фото - ФК Десна

В матче 3-го тура украинской Премьер лиги «Десна» на последних минутах оформила победу над «Ингульцом».

«Десна» могла открывать счет в матче еще на 18-й минуте, но Будковский запустил мяч над пустыми воротами.

В начале второго тайма команды обменялись несколькими опасными моментами, но не смогли их реализовать.

Лишь на 86-й минуте усилиями Дениса Безбородько черниговская команда повела в счете.

Но форвард решил не останавливаться на достигнутом, и уже в компенсированное время поставил точку в матче после стремительной контратаки.

«Десна» – «Ингулец» 2:0

Голы: Безбородько, 86, 90+1

«Десна»: Литовка, Гуцуляк (Безбородько, 69), Селин, Сафронов, Картушов, Арвеладзе (Цымбалюк, 69), Домбровский, Калитвинцев (Дегтярев, 90), Завийский, Тотовицкий (Волошин, 90), Будковский.

«Ингулец»: Гальчук, Ковалев, Бен-Салем, Полегенько, Опанасенко, Запорожец, Козак (Бартулович, 65), Шарай, Коробенко (Шишка, 28), Ситало (Коваленко, 65), Стефен.

Предупреждения: Бен-Салем (10), Домбровский (30), Арвеладзе (35), Ситало (57).

Эта победа стала уже третьей для «Десны» в новом розыгрыше УПЛ. Команда набрала 9 очков из 9 возможных.

У «Ингульца» ситуация порядком хуже. Подопечные Сергея Лавриненко проиграли все три стартовых поединка и находятся на последнем месте в таблице после 3 тура.

Павел Харченко
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Десна Ингулец

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